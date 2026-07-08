حرس الثورة الإسلامية يرد على العدوان الأمريكي باستهداف 85 هدفاً عسكرياً امريكيا

وأعلن حرس الثورة الإسلامية في بيان صباح اليوم الاربعاء انه في الرد الأولي على العدوان الأمريكي اليوم، قامت القوات البحرية والجو فضائية التابعة لحرس الثورة، من خلال عمليات مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة، بتدمير 85 منشأة عسكرية أمريكية مهمة في ميناء سلمان، والاسطول البحرية الخامس في البحرين، وقاعدة علي سالم الجوية في الكويت وإسقاط طائرة معادية مسيرة من طراز MQ9 .

وجاء في بيان العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية:

إثر ملحمة الشعب الإيراني العظيم في تشييع القائد الفذ في عصره، قائد الأمة الإسلامية الشهيد (قدس الله سره)، الذي كان مدمراً للأعداء ومهيباً على نحو غير مسبوق، فإن النظام الأمريكي المعتدي، الذي تتجلى هزيمته يوماً بعد يوم، والذي يرى في الصدى العالمي للنهضة الجبارة والمليونية للشعب العراقي المعتز في توديع قائده المجاهد الشهيد، هزيمة أعظم لنفسه، عاد ليكرر عادته في نقض العهود، وبسبب الهلع، سعياً منه لتغييب هذا الحدث التاريخي، قام جيش أمريكا الإرهابي وقاتل الأطفال، في الساعات الأولى من فجر اليوم، بشن هجوم جوي على عدد من القواعد الساحلية والمحطات المدنية على سواحل محافظة هرمزكان وماهشهر، منتهكاً بذلك وقف إطلاق النار بشكل صارخ، ومتجاوزاً تفاهم إسلام آباد.

وفي الرد الأولي على هذا العدوان، قامت القوات البحرية والجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية، خلال عملية مشتركة بالصواريخ والمسيّرات، بتدمير 85 نقطة من المنشآت العسكرية الحيوية للولايات المتحدة في ميناء سلمان، والمنطقة البحرية الخامسة في البحرين، والقاعدة الجوية علي السالم في الكويت، كما أسقطت طائرة مسيّرة معادية من طراز MQ9 كانت تحاول التدخل في العملية.