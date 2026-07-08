عاجل:
الخارجية الإيرانية: نندد بإلغاء وزارة الخزانة الأميركية التعليق المؤقت للعقوبات على مبيعات النفط الإيرانية
قبائل مأرب: نشكر إيران على مواقفها التاريخية تجاه اليمن ونطالب باستمرار خطوات فك الحصار
الجيش الإيراني: جميع القواعد الأمريكية في المنطقة أهداف مشروعة للطائرات المسيّرة التابعة لنا
الجيش الإيراني: واشنطن خرقت بنود مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار بشكل متكرر وصريح
الجيش الإيراني: استهداف قاعدة الشيخ عيسى جاء ردًا على الهجوم الأمريكي على مناطق عسكرية ومدنية جنوب البلاد
الجيش الإيراني: طائراتنا المسيّرة استهدفت فجر اليوم مواقع تجمع القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين
وزارة الداخلية البحرينية: تفعيل صفارات الإنذار في البحرين
شبكة سي إن إن الامريكية: ضباط أمريكيون تجاهلوا التحذيرات الاستخباراتية قبل الهجوم السابق على مدرسة ميناب
قاليباف: انتهى عهد البلطجة والابتزاز ولن تحققوا أي نتيجة لاننا لسنا ممن يتراجعون أو يتنازلون
قاليباف : التهديدات الأمريكية المتواصلة بشن مزيد من الهجمات واستمرار اعتداءات كيان الاحتلال على لبنان تمثلان انتهاكًا لمذكرة التفاهم

حرس الثورة الإسلامية يرد على العدوان الأمريكي باستهداف 85 هدفاً عسكرياً امريكيا

الأربعاء ٠٨ يوليو ٢٠٢٦
٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش
حرس الثورة الإسلامية يرد على العدوان الأمريكي باستهداف 85 هدفاً عسكرياً امريكيا
استهدفت القوات البحرية والقوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، في عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، 85 موقعًا من المنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة كما أسقطت طائرة أمريكية مسيّرة من طراز **MQ-9** كانت تحاول التدخل في سير العملية.

وأعلن حرس الثورة الإسلامية في بيان صباح اليوم الاربعاء انه في الرد الأولي على العدوان الأمريكي اليوم، قامت القوات البحرية والجو فضائية التابعة لحرس الثورة، من خلال عمليات مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة، بتدمير 85 منشأة عسكرية أمريكية مهمة في ميناء سلمان، والاسطول البحرية الخامس في البحرين، وقاعدة علي سالم الجوية في الكويت وإسقاط طائرة معادية مسيرة من طراز MQ9 .

وجاء في بيان العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية:

إثر ملحمة الشعب الإيراني العظيم في تشييع القائد الفذ في عصره، قائد الأمة الإسلامية الشهيد (قدس الله سره)، الذي كان مدمراً للأعداء ومهيباً على نحو غير مسبوق، فإن النظام الأمريكي المعتدي، الذي تتجلى هزيمته يوماً بعد يوم، والذي يرى في الصدى العالمي للنهضة الجبارة والمليونية للشعب العراقي المعتز في توديع قائده المجاهد الشهيد، هزيمة أعظم لنفسه، عاد ليكرر عادته في نقض العهود، وبسبب الهلع، سعياً منه لتغييب هذا الحدث التاريخي، قام جيش أمريكا الإرهابي وقاتل الأطفال، في الساعات الأولى من فجر اليوم، بشن هجوم جوي على عدد من القواعد الساحلية والمحطات المدنية على سواحل محافظة هرمزكان وماهشهر، منتهكاً بذلك وقف إطلاق النار بشكل صارخ، ومتجاوزاً تفاهم إسلام آباد.

وفي الرد الأولي على هذا العدوان، قامت القوات البحرية والجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية، خلال عملية مشتركة بالصواريخ والمسيّرات، بتدمير 85 نقطة من المنشآت العسكرية الحيوية للولايات المتحدة في ميناء سلمان، والمنطقة البحرية الخامسة في البحرين، والقاعدة الجوية علي السالم في الكويت، كما أسقطت طائرة مسيّرة معادية من طراز MQ9 كانت تحاول التدخل في العملية.

كلمات دليلية
0% ...

آخرالاخبار

الخارجية الإيرانية: نندد بإلغاء وزارة الخزانة الأميركية التعليق المؤقت للعقوبات على مبيعات النفط الإيرانية

بدء توافد الآلاف من طلبة الحوزة العلمية ورجال الدين إلى الصحن العلوي المطهر للمشاركة في تشييع القائد الشهيد

حشود عراقية غفيرة ترافق جثمان القائد الشهيد في موكب التشييع بالنجف

تشييع أسرة القائد الشهيد في حرم أبي الفضل العباس (عليه السلام)

قناة أمريكية تكشف ملابسات مجزرة مدرسة ميناب

قبائل مأرب: نشكر إيران على مواقفها التاريخية تجاه اليمن ونطالب باستمرار خطوات فك الحصار

إقامة الصلاة على الجثمان الطاهر لقائد الأمة الشهيد في النجف الاشرف

السيد عمار الحكيم يشارك في تشييع جثمان القائد الشهيد

وداع الإمام الشهيد هو وفاءٌ لقيم الإنسانية ورفضٌ للإرهاب المنظّم

الجيش الإيراني: جميع القواعد الأمريكية في المنطقة أهداف مشروعة للطائرات المسيّرة التابعة لنا

الأكثر مشاهدة

محافظ كربلاء المقدسة يقرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة يوم الاربعاء المقبل

قاليباف: قتلة الشهيد قائد الأمة سينالون جزاءهم

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: مراسم تشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الشهيد اظهرت عمق العلاقة الراسخة بين الشعب والدولة

ذو القدر ردا على ترامب: خاطبوا الشعب الإيراني باحترام والا سنرد عليكم بلغة اخرى

الإطار التنسيقي يجدد الدعوة إلى المشاركة الجماهيرية الواسعة في تشييع قائد الشهيد السيد علي الخامنئي (قدس سره) في العراق

مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد اظهرت للعالم عمق العلاقة الراسخة بين الشعب والدولة

قم المقدسة.. الشوارع المؤدية إلى مسجد جمكران مكتظة بالجمهور لتوديع الإمام الشهيد

مصادر فلسطينية: إصابة شاب برصاص جيش الإحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة

قم لم تنَمْ اللیلة وتستعد لتشییع إمامها المجاهد الشهيد

هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن حادث وقع على بعد 8 أميال بحرية شرق ليما في عمان

السيد عمار الحكيم: الشعب العراقي يتضامن مع الشعب الإيراني ومع مظلوميته ومع الإمام الشهيد في هذا التشييع في العراق