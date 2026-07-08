مقر خاتم الأنبياء: لن نسمح بالتدخل في مضيق هرمز

وأعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي صباح اليوم الاربعاء في بيان أن الجمهورية الإسلامية الايرانية لن تسمح تحت أي ظرف لأي طرف بالتدخل في شؤون مضيق هرمز وإدارة هذا الممر الاستراتيجي.

وجاء في البيان: إن الحضور الشعبي غير المسبوق والتاريخي في مراسم تشييع وتوديع قائد الأمة الإسلامية الشهيد، وجّه هزيمة نكراء للاستكبار العالمي والولايات المتحدة، وأظهر مجدداً تماسك وصمود الشعب الإيراني.

كما أعلن مقر خاتم الأنبياء (ص): إن الجيش الأمريكي، بينما كان الجثمان الطاهر لقائد المسلمين والأحرار في العالم ضيفاً على المسؤولين والشعب العراقي، قام وبشكل متجاوز وبدون الالتزام بتعهداته، باستهداف بعض النقاط في جنوب البلاد.

وأكد البيان في موضع آخر: أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستردّ على هذا العدوان والعمل الإرهابي الأمريكي بردّ حازم وقاسٍ، ولن تسمح تحت أي ظرف بالتدخل في شؤون مضيق هرمز وإدارته.

وفي الختام، أوضح البيان: أن السبيل الوحيد الآمن لمرور السفن التجارية والناقلات في مضيق هرمز، هو المسار الذي تحدده وتعلنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.