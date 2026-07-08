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قناة أمريكية تكشف ملابسات مجزرة مدرسة ميناب

الأربعاء ٠٨ يوليو ٢٠٢٦
٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش
قناة أمريكية تكشف ملابسات مجزرة مدرسة ميناب
كشفت قناة «سي إن إن» الأمريكية، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن قادة عسكريين أمريكيين كبارًا تجاهلوا تحذيرات بشأن تقادم المعلومات الاستخبارية المتعلقة بأهداف داخل إيران، ووافقوا على تنفيذ ضربة استهدفت مدرسة في مدينة ميناب، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 180 شخصًا، معظمهم من الأطفال.

ووفقا للتقرير، كانت قواعد بيانات تحديد الأهداف تتضمن تحذيرات تؤكد أن المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالموقع قديمة وتستلزم إعادة التحقق قبل اعتمادها، وأن إدراج الموقع ضمن قائمة الأهداف كان يتطلب موافقة مسؤول عسكري رفيع المستوى.

إلا أن هذه التحذيرات جرى تجاهلها بداعي "السرعة والملاءمة العملياتية"، ما أدى إلى وقوع ما إدعته المصادر بـ«"الضربة الخاطئة".

وأضافت المصادر أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين توصلوا بعد أيام من تنفيذ الغارة إلى أن المعلومات التي استندت إليها العملية كانت غير محدثة، الأمر الذي دفع الجيش الأمريكي إلى فتح تحقيق داخلي بشأن الحادث.

وفي المقابل، نقلت الشبكة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن التحقيق لا يزال مستمرا، مدعيا أن "الولايات المتحدة لا تستهدف المدنيين".

وأسفرت الغارة التي وقعت في 28 فبراير/شباط الماضي، عن استشهاد 168 تلميذة و14 من أعضاء الكادر التعليمي في مدرسة "شجرة طيبة"، في واحدة من أكثر الهجمات دموية بحق المدنيين خلال العدوان الغاشم على ايران.

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