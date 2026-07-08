هجمات أمريكية على جنوب إيران واستشهاد أحد منتسبي حرس الثورة

وأعلنت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثالثة أن الشهيد محمد رضا خزيني ارتقى أثناء تصديه للطائرات المسيّرة المعادية، بعدما أُصيب بشظايا مقذوف خلال الهجوم.

وتعتبر المنطقة البحرية الثالثة التابعة لحرس الثورة في ماهشهر وميناء الإمام الخميني إحدى النقاط الاستراتيجية والحساسة لأمن إيران البحري، وقد تعرضت خلال السنوات الأخيرة لعدة هجمات ومحاولات استهدفت انتهاك المنظومة الأمنية للبلاد.

وفي سياق متصل، أعلن معاون محافظ بوشهر للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، إحسان جهانيان، أن عدة مقذوفات أطلقتها القوات الأمريكية سقطت في مناطق من المحافظة، حيث استهدف أحدها منطقة في قضاء دشتي، فيما أصاب آخر محيط مدينة جغادك التابعة لقضاء بوشهر.

وأكد المسؤول الإيراني أنه لم تُسجل حتى الآن أي خسائر بشرية جراء هذه الهجمات.

كما اعلنت الإدارة العامة لمطارات محافظة هرمزكان جنوب ايران انه لم يلحق أي ضرر بالبنى التحتية أو التجهيزات في مطار شهداء الرحلة 655 الدولي بمدينة بندرعباس، جراء الهجوم الامريكي الذي استهدف المدينة الليلة الماضية.