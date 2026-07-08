ولايتي: ترامب يدفع المنطقة نحو التصعيد.. وأي مغامرة ستواجه برد فوري

وكتب ولايتي في منشور على منصة "إكس"، أن إيران سبق أن حذّرت من أن المنطقة ليست ساحة للمقامرات السياسية للدول الصغيرة، مشددًا على أن أي مغامرة جديدة ستُقابل برد فوري.

وأضاف ولايتي، إن المسؤولية عن التوترات الأخيرة تقع على عاتق الولايات المتحدة، معتبرًا أن إعلانها إلغاء مذكرة التفاهم، بعد انتهاكات متكررة لها، يدفع المنطقة مجددًا نحو التصعيد وإشعال التوتر.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثالثة التابعة لحرس الثورة الإسلامية في محافظة خوزستان استشهاد أحد منتسبيها، محمد رضا خزيني، إثر هجوم شنته القوات الأمريكية على مدينة ماهشهر صباح الأربعاء. وأوضحت أن الشهيد ارتقى أثناء تصديه لطائرات مسيّرة معادية، بعد إصابته بشظايا مقذوف خلال الهجوم.