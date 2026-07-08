مصدر مطلع: إيران متمسكة بإدارة مضيق هرمز ومستعدة للدفاع عنه

وكشف مصدر مطلع في تصريحات لـ "قناة برس تي في" الايرانية، أن التطورات الأخيرة تؤكد أن الجمهورية الإسلامية في إيران لن تتراجع عن إدارة مضيق هرمز، مؤكداً استعدادها للدفاع عن هذا الخيار إذا اقتضت الظروف.

وأوضح المصدر، أن الاستراتيجية الإيرانية الجديدة تقضي بأنه في حال تعرض إيران لأي هجوم، فإنها ستتجه أولاً إلى إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، ثم تنفيذ ضربات ضد أهداف العدو بما لا يقل عن ضعف عدد الأهداف التي تعرضت للهجوم.

وأضاف أن مذكرة التفاهم الموقعة بشأن المضيق تنص بوضوح على أن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون وفق الترتيبات التي تحددها إيران، مؤكداً أن طهران لن تسمح بفرض أي آلية أو مسار جديد لإدارة المضيق خارج إطار هذه الترتيبات.

وفي معرض تعليقه على التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال المصدر إن أي تهديد سيواجه برد قوي، مؤكداً أن إيران لا تميز بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة في حال تعرضها لاعتداء.

وأضاف لن يحقق ترامب شيئًا من خلال تهديداته الأخيرة، لكنه سيخسر بالتأكيد مضيق هرمز والمفاوضات بشأن الاتفاق النهائي. والآن، القرار يعود إليه.