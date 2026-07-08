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الجيش الإيراني ينعى 8 من أبطاله ويؤكد مواصلة الدفاع عن البلاد

الأربعاء ٠٨ يوليو ٢٠٢٦
٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش
الجيش الإيراني ينعى 8 من أبطاله ويؤكد مواصلة الدفاع عن البلاد
أعلن الجيش الإيراني استشهاد 8 من أبطال القوات الجوية والبحرية خلال تصديهم للعدوان الأمريكي على جنوب البلاد فجر اليوم.

وأفادت دائرة العلاقات العامة للجيش، في بيان، بأن الشهداء الشجعان ارتقوا أثناء أداء واجب الدفاع عن الوطن، إثر إصابة مواقعهم بمقذوفات أطلقتها القوات الأمريكية في مدينتي "بندر عباس وبوشهر".

وأوضح البيان أن الشهداء هم: النقيب علي معيني من قاعدة الشهيد ياسيني الجوية في بوشهر، والملازم أول علي مهدي زاده، والملازم ثالث حامد دوراي، والرقيب الثاني أمير حسين قاسمي، والرقيب الثاني علي رضا زارعي ثاني، والرقيب الثاني علي رضا باليده من قاعدة الشهيد عبدالكريمي في بندر عباس، إضافة إلى الرقيب البحري الثاني شهاب أميدي بزي، والبحار محمد جواد روانفر من المنطقة البحرية الأولى للجيش الإيراني.

وأكد الجيش الإيراني، في ختام بيانه، مواصلة الوقوف بحزم في مواجهة الأعداء، مشددًا على أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، وأن الرد على هذا العدوان سيكون بما يكفل الدفاع عن الوطن وصون أمنه وسيادته.

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