بقائي: اميركا انتهكت عملياً هيكل الاتفاق من خلال إجراءاتها أحادية الجانب وهجماتها العدوانية على ايران

وكتب بقائي، في منشور على منصة «إكس»، رداً على انتهاك أمريكا البنود الأول والخامس والعاشر من التفاهم الخاص بإنهاء الحرب المفروضة: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ (الأنفال: 58). إن مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، منذ الخطوة الأولى، لم تُبنَ على أساس الثقة، بل على أساس آلية واضحة تقوم على مبدأ «التزام مقابل التزام»، وذلك لعدم وجود أي مؤشرات على حسن نية في سلوك الطرف الآخر.

واضاف: اليوم، وعلى الرغم من النص الصريح في البند الخامس من هذه المذكرة ــ الذي يؤكد اضطلاع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتحديد ترتيبات العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز ــ فإن أمريكا تحدت هذا البند، وانتهكت عملياً هيكل الاتفاق من خلال إجراءاتها أحادية الجانب، وكذلك عبر هجماتها العدوانية ضد إيران.

واكد بقائي: ستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية حماية مصالحها الوطنية وممارسة سيادتها بحزم.