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قوات حرس الثورة تستهدف بنى ومنشآت القواعد الأميركية الحيوية في المنطقة

الخميس ٠٩ يوليو ٢٠٢٦
٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش
قوات حرس الثورة تستهدف بنى ومنشآت القواعد الأميركية الحيوية في المنطقة
اعلن حرس الثورة الاسلامية في بيان له فجر اليوم الخميس، عن استهداف القوات البحرية والجوفضائية التابعة له البنى التحتية والمنشآت الحيوية في القواعد الأميركية بالكويت والبحرين وذلك عبر عمليات مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وجاء في البيان الصادر عن حرس الثورة الاسلامية في الاشارة الى مراسم التشييع المهيبة لقائد الامة الشهيد الامام الخامنئي في ايران والعراق: أحسنتم صنعًا أيها المؤمنون البصيرون المخلصون، الذين أظهرتم للعالم، بتوقيتكم المناسب وتشييعكم المهيب الذي لا مثيل له في التاريخ، عظمة ومكانة الولاية الإلهية، وعمق المحبة المتبادلة بين الناس والولاية الإسلامية، ومبادئ أمير المؤمنين (عليه السلام). وبشعاراتكم، ذكّرتم العالم بأن ثمن التعدي على المرجعية والولي الفقيه للمسلمين سيكون باهظًا.

واضاف: إلا أن هذا التشييع المهيب، ولا سيما مراسم التشييع المهيبة التي استمرت 23 ساعة في حرارة العراق الحبيب اللاهبة، أرعبت المستكبرين ، وأجبرتهم على رد فعل متسرع على هذا الاستعراض للقوة الشعبية. وان أمريكا، ناقضة العهود، انتهكت جميع التزاماتها، واستهدفت عدة نقاط في المحافظات الساحلية جنوب إيران، وفي عملٍ مُعادٍ للشعب، استهدفت جسرين في المحافظات الشرقية المؤدية إلى مدينة مشهد المقدسة، في محاولةٍ منها للتغطية على نبأ هذه الملحمة الفريدة وإخفاء هذا الحدث المُلهم عن شعوب العالم، غافلةً عن أن هذه الجرائم ستجعل شعوب العالم أكثر وعيًا وعزمًا على المشاركة في محاربة هذا الظلم.

وتابع البيان: في المرحلة الأولى من الرد العقابي على منتهكي العهود الاميركيين، قامت القوات البحرية والجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، عبر عمليات مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بتدمير البنية التحتية والمنشآت الحيوية لقاعدتين للاحتلال الأمريكي في عريفجان وعلي السالم بالكويت، والجفير والشيخ عيسى بالبحرين، وذلك بعد ساعة واحدة من هجمات العدو على مناطق متفرقة من البلاد.

وحذر حرس الثورة الإسلامية، الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، بأنه في حال تكرر هذا العدوان، سيتم توسيع نطاق ردنا الساحق ليشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة.

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