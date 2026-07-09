بقائي: اعترافات 'مارك روته' تؤكد ان أوروبا طرفا في العدوان على ايران

وقال بقائي في منشوره، ان الأطراف التي وضعت أراضيها وقواعدها وبناها التحتية في أوروبا تحت تصرف العدوان الأمريكي-الإسرائيلي لا يمكنها التنصل من مسؤولية تواطئها وكذلك من التداعيات الناجمة عن ذلك.

واضاف بقائي: هذا التفاخر المتواصل بخدمة التسلط الأمريكي وحربه العدوانية لا يعكس أكثر من عقلية حاشية متملقة تظن أن التزلف يمكن أن يغيّر نظرة الملك المتعالية.



وختم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية منشوره قائلا: المشكلة أن الكلام المعسول لا يستطيع أن يجعل منظمة تعتبرها واشنطن غير فعّالة تبدو فعّالة ولا يمكنه تعويض غياب الكرامة والثقة بالنفس لدى المتملق.