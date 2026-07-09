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بقائي: اعترافات 'مارك روته' تؤكد ان أوروبا طرفا في العدوان على ايران

الخميس ٠٩ يوليو ٢٠٢٦
٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش
بقائي: اعترافات 'مارك روته' تؤكد ان أوروبا طرفا في العدوان على ايران
كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي صباح اليوم الخميس، ان اعترافات مارك روته "أمين عام حلف الناتو"، المتكررة بمشاركة الدول الأوروبية في العدوان على إيران تؤكد مرة أخرى أن أوروبا لم تكن طرفًا محايدًا في هذه الحرب العدوانية.

وقال بقائي في منشوره، ان الأطراف التي وضعت أراضيها وقواعدها وبناها التحتية في أوروبا تحت تصرف العدوان الأمريكي-الإسرائيلي لا يمكنها التنصل من مسؤولية تواطئها وكذلك من التداعيات الناجمة عن ذلك.

واضاف بقائي: هذا التفاخر المتواصل بخدمة التسلط الأمريكي وحربه العدوانية لا يعكس أكثر من عقلية حاشية متملقة تظن أن التزلف يمكن أن يغيّر نظرة الملك المتعالية.

وختم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية منشوره قائلا: المشكلة أن الكلام المعسول لا يستطيع أن يجعل منظمة تعتبرها واشنطن غير فعّالة تبدو فعّالة ولا يمكنه تعويض غياب الكرامة والثقة بالنفس لدى المتملق.

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