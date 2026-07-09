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انتقاد ايراني لدى مجلس حقوق الإنسان لخرق اميركا التزاماتها وانتهاكها لتعهداتها

الخميس ٠٩ يوليو ٢٠٢٦
٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش
انتقاد ايراني لدى مجلس حقوق الإنسان لخرق اميركا التزاماتها وانتهاكها لتعهداتها
في كلمة له، أشار علي بحريني "ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في ختام الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان"، إلى آثار العقوبات والإجراءات العسكرية على الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، ودعا المجلس إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لعواقب الحرب والعدوان والإجراءات القسرية الأحادية.

ولفت علي بحريني، في كلمته أمام الدورة، انتباه المجلس بشكل خاص إلى ظاهرتين مدمرتين، وهما العقوبات والعدوان العسكري، مؤكدًا أن المجلس، بوصفه مؤسسةً معنية بحقوق الإنسان لشعوب العالم، يجب أن يولي اهتمامًا للانتهاكات المستمرة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان للشعب الإيراني نتيجةً للعقوبات والعدوان المتكرر.

وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة بشكل نهائي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة، كما في السابق، لم تلتزم بتعهداتها وانتهكت المعايير الأخلاقية والقانونية.

كما وصف العدوان الاميركي الاخير على جنوب إيران ، والذي يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأنه مثال آخر على هذا الإخلال بالوعد، وأدانه بشدة.

وأكد كذلك أن هذه الأعمال اتُخذت في الوقت الذي لا تزال فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة بالدبلوماسية ومواصلة المفاوضات.

وأضاف أن الحرب والعدوان، بغض النظر عن أي مبرر أو شكل، يُعدان من أكبر التهديدات لإعمال حقوق الإنسان. فالنزاعات المسلحة تحصد الأرواح، وتدمر البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وتُعيق مسيرة التنمية في الدول لسنوات، بل لعقود.

وفي الختام، دعا ممثل ايران مجلس حقوق الإنسان إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لعواقب الحرب والعدوان العسكري والتدابير القسرية الأحادية والمعايير المزدوجة في دراسة أوضاع حقوق الإنسان، بما يتجاوز النهج الانتقائية.

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