رسالة ايران لمجلس الأمن اثر هجمات أميركا العدوانية وانتهاكها مذكرة إسلام آباد

وفي رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الامن مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي قال: "شنت الولايات المتحدة مجدداً، وما زالت تشن، هجمات عسكرية واسعة النطاق ضد سيادة جمهورية إيران الإسلامية وسلامة أراضيها، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والتزاماتها الدولية، مستهدفةً منشآت في جنوب إيران، ولا سيما في بوشهر، فضلاً عن عدد من الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي".

وصرح إيرواني قائلاً: "إن هذه الأعمال العدوانية المتجددة تُعد انتهاكاً صارخاً آخر للمادة الثانية، الفقرة الرابعة، من ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً جوهرياً للمادة الأولى من مذكرة إسلام آباد، التي تعهدت بموجبها الولايات المتحدة التزاماً غير مشروط بوقف جميع الأعمال العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سيادتها ووحدة أراضيها".

وفي هذه الرسالة، ذكر السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "بانتهاكها المتكرر والمتعمد لهذه الالتزامات، تكون الولايات المتحدة قد نقضت المذكرة نقضاً قاطعاً، وتتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن جميع التبعات القانونية والسياسية الناجمة عن سلوكها غير القانوني وتصعيدها الخطير".

وأضاف إيرواني في هذه الرسالة أنه خلال الهجمات العسكرية الأمريكية على عدة منشآت تقع على طول الساحل الجنوبي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 8 يوليو/تموز 2026، فقد ثمانية من أفراد القوات الجوية والبحرية الإيرانية الشجعان أرواحهم دفاعاً عن وطنهم، وذلك بعد أن أصابت صواريخ أمريكية مدينتي بندر عباس وبوشهر.

وأكد إيرواني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين هذه الجرائم البشعة، إلى جانب أعمال العدوان المتكررة من جانب الولايات المتحدة والانتهاك المستمر لميثاق الأمم المتحدة وغيره من قواعد القانون الدولي المعمول بها، بأشد العبارات. إن استهداف المنشآت المدنية عمداً، إلى جانب الاستخدام المستمر وغير القانوني للقوة ضد سيادة جمهورية إيران الإسلامية ووحدة أراضيها، يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ويكشف أيضاً عن استهتار الولايات المتحدة التام بالتزاماتها القانونية الدولية.

وأضاف المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة: "بالنظر إلى خطورة هذا الوضع، تُذكّر جمهورية إيران الإسلامية بالمسؤوليات الموكلة إلى الأمين العام ومجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في القضايا المتعلقة بأعمال العدوان، والإخلال بالسلم، والتهديدات للسلم والأمن الدوليين".

وتابع السفير الإيراني في الرسالة: "تدعو جمهورية إيران الإسلامية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن فوراً إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وذلك باتخاذ تدابير فورية وفعّالة وحاسمة لإجبار الولايات المتحدة على وقف أعمالها العدوانية غير القانونية المستمرة، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع، وضمان محاسبة الولايات المتحدة الكاملة على أعمال العدوان، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، والجرائم الخطيرة الناجمة عنها".

وصرح إيرواني قائلاً: "للأسف، إن تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة وحاسمة رداً على هذه الانتهاكات الصارخة لميثاق الأمم المتحدة قد شجع الولايات المتحدة على مواصلة وتصعيد استخدامها غير القانوني للقوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما يقوض مصداقية مجلس الأمن ويعرض السلم والأمن الدوليين للخطر".

وأضاف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في ختام رسالته أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد مجدداً أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة والصريحة عن جميع التداعيات الناجمة عن استخدامها غير القانوني للقوة، فضلاً عن التهديد الخطير الذي تشكله أعمالها غير القانونية على السلم والأمن الدوليين.