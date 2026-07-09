عاجل:
الرئيس بزشكيان: هذا هو نفس أسلوب "ماغا".. إيران ترفض مثل هذه الألاعيب، وندافع عن حقوقنا بكل حزم
الرئيس بزشكيان: سلوك الإدارة الأمريكية بصفتها المضيفة لكأس العالم يتبع سياستها الخارجية المألوفة.. انتهاك القوانين، والتنمر على المنافسين، ووضع العراقيل، وممارسة الغش
قائد القوة البرية للحرس الثورة: العدو الأمريكي الصهيوني كان قد جهّز إرهابيين في جنوب شرق وشمال غرب إيران لشن هجوم على البلاد
الجيش الإيراني: رداً على العدوان الأميركي استهدفنا أنظمة باتريوت في الكويت، ومواقع الإنذار المبكر في قطر، ومخازن الوقود التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي في البحرين
الجيش الإيراني: سنواصل بكل قوة، ومن دون أي شروط، منع تحقيق أهداف وأطماع الرئيس الأمريكي، وسندافع عن القيم العليا للثورة الإسلامية حتى تحقيق النصر النهائي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف ضابطاً رفيع المستوى في وزارة الدفاع في موسكو
العفو الدولية: ندعو إلى التحقيق في 3 اعتداءات شنّتها إسرائيل على جنوب لبنان خلال آذار الماضي، وأسفرت عن استشهاد 24 مدنياً بينهم 12 طفلاً
العفو الدولية: الاستهدافات التي أبادت عائلات بأكملها طالت منازل سكنية في صور والنبطية وأركي في الفترة 6 إلى 13 آذار الماضي
السكك الحديدية الإيرانية: تجري عمليات إعادة الإعمار في النطقة المتضررة، ويتم بذل الجهود لإصلاح هذا الطريق في أقصر وقت ممكن
إطلاق نار مكثف من مسيرات الاحتلال وآلياته تجاه شرق حي التفاح شرق مدينة غزة

رسالة ايران لمجلس الأمن اثر هجمات أميركا العدوانية وانتهاكها مذكرة إسلام آباد

الخميس ٠٩ يوليو ٢٠٢٦
٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش
رسالة ايران لمجلس الأمن اثر هجمات أميركا العدوانية وانتهاكها مذكرة إسلام آباد
وجّه أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، رسالةً إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن عقب العدوان الأميركي الجديد وانتهاك وقف إطلاق النار ومذكرة إسلام آباد ، فضلاً عن استشهاد 8 من أفراد الجيش الإيراني.

وفي رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الامن مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي قال: "شنت الولايات المتحدة مجدداً، وما زالت تشن، هجمات عسكرية واسعة النطاق ضد سيادة جمهورية إيران الإسلامية وسلامة أراضيها، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والتزاماتها الدولية، مستهدفةً منشآت في جنوب إيران، ولا سيما في بوشهر، فضلاً عن عدد من الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي".

وصرح إيرواني قائلاً: "إن هذه الأعمال العدوانية المتجددة تُعد انتهاكاً صارخاً آخر للمادة الثانية، الفقرة الرابعة، من ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً جوهرياً للمادة الأولى من مذكرة إسلام آباد، التي تعهدت بموجبها الولايات المتحدة التزاماً غير مشروط بوقف جميع الأعمال العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سيادتها ووحدة أراضيها".

وفي هذه الرسالة، ذكر السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "بانتهاكها المتكرر والمتعمد لهذه الالتزامات، تكون الولايات المتحدة قد نقضت المذكرة نقضاً قاطعاً، وتتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن جميع التبعات القانونية والسياسية الناجمة عن سلوكها غير القانوني وتصعيدها الخطير".

وأضاف إيرواني في هذه الرسالة أنه خلال الهجمات العسكرية الأمريكية على عدة منشآت تقع على طول الساحل الجنوبي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 8 يوليو/تموز 2026، فقد ثمانية من أفراد القوات الجوية والبحرية الإيرانية الشجعان أرواحهم دفاعاً عن وطنهم، وذلك بعد أن أصابت صواريخ أمريكية مدينتي بندر عباس وبوشهر.

وأكد إيرواني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين هذه الجرائم البشعة، إلى جانب أعمال العدوان المتكررة من جانب الولايات المتحدة والانتهاك المستمر لميثاق الأمم المتحدة وغيره من قواعد القانون الدولي المعمول بها، بأشد العبارات. إن استهداف المنشآت المدنية عمداً، إلى جانب الاستخدام المستمر وغير القانوني للقوة ضد سيادة جمهورية إيران الإسلامية ووحدة أراضيها، يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ويكشف أيضاً عن استهتار الولايات المتحدة التام بالتزاماتها القانونية الدولية.

وأضاف المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة: "بالنظر إلى خطورة هذا الوضع، تُذكّر جمهورية إيران الإسلامية بالمسؤوليات الموكلة إلى الأمين العام ومجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في القضايا المتعلقة بأعمال العدوان، والإخلال بالسلم، والتهديدات للسلم والأمن الدوليين".

وتابع السفير الإيراني في الرسالة: "تدعو جمهورية إيران الإسلامية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن فوراً إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وذلك باتخاذ تدابير فورية وفعّالة وحاسمة لإجبار الولايات المتحدة على وقف أعمالها العدوانية غير القانونية المستمرة، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع، وضمان محاسبة الولايات المتحدة الكاملة على أعمال العدوان، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، والجرائم الخطيرة الناجمة عنها".

وصرح إيرواني قائلاً: "للأسف، إن تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة وحاسمة رداً على هذه الانتهاكات الصارخة لميثاق الأمم المتحدة قد شجع الولايات المتحدة على مواصلة وتصعيد استخدامها غير القانوني للقوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما يقوض مصداقية مجلس الأمن ويعرض السلم والأمن الدوليين للخطر".

وأضاف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في ختام رسالته أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد مجدداً أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة والصريحة عن جميع التداعيات الناجمة عن استخدامها غير القانوني للقوة، فضلاً عن التهديد الخطير الذي تشكله أعمالها غير القانونية على السلم والأمن الدوليين.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

بقائي: اعترافات 'مارك روته' تؤكد ان أوروبا طرفا في العدوان على ايران

بقائي: اعترافات 'مارك روته' تؤكد ان أوروبا طرفا في العدوان على ايران

قوات حرس الثورة تستهدف بنى ومنشآت القواعد الأميركية الحيوية في المنطقة

قوات حرس الثورة تستهدف بنى ومنشآت القواعد الأميركية الحيوية في المنطقة

وداع الطَّوْدُ الأَشَمُّ: السِّيرَةُ المُقَدَّسَةُ لِسَيِّدِ المستضعفين وإمام المُقَاوَمَةِ الخَامَنَئِي

وداع الطَّوْدُ الأَشَمُّ: السِّيرَةُ المُقَدَّسَةُ لِسَيِّدِ المستضعفين وإمام المُقَاوَمَةِ الخَامَنَئِي

0% ...

آخرالاخبار

الرئيس بزشكيان: هذا هو نفس أسلوب "ماغا".. إيران ترفض مثل هذه الألاعيب، وندافع عن حقوقنا بكل حزم

الرئيس بزشكيان: سلوك الإدارة الأمريكية بصفتها المضيفة لكأس العالم يتبع سياستها الخارجية المألوفة.. انتهاك القوانين، والتنمر على المنافسين، ووضع العراقيل، وممارسة الغش

العلاقات العامة للجيش تعلن استهداف القواعد الاميركية بهجمات مسيرة جديدة

قاليباف للعد الأميركي: لا تتخبطوا عبثا في الوحل لانكم ستغوصون أكثر

وصول الطائرة التي تحمل الجثمان الطاهر للامام الشهيد الى مطار مدينة مشهد المقدسة

طوفان بشري وتدفق مليوني في مدينة مشهد المقدسة على أعتاب تشييع جثمان الإمام الشهيد

زوار الإمام الرضا عليه السلام ينتظرون القائد الشهيد في مشهد المقدسة

قائد القوة البرية للحرس الثورة: العدو الأمريكي الصهيوني كان قد جهّز إرهابيين في جنوب شرق وشمال غرب إيران لشن هجوم على البلاد

الجيش الإيراني: رداً على العدوان الأميركي استهدفنا أنظمة باتريوت في الكويت، ومواقع الإنذار المبكر في قطر، ومخازن الوقود التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي في البحرين

الجيش الإيراني: سنواصل بكل قوة، ومن دون أي شروط، منع تحقيق أهداف وأطماع الرئيس الأمريكي، وسندافع عن القيم العليا للثورة الإسلامية حتى تحقيق النصر النهائي