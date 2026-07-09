العلاقات العامة للجيش تعلن استهداف القواعد الاميركية بهجمات مسيرة جديدة

واكد قسم العلاقات العامة في الجيش أنه في أعقاب عدوان الجيش الإرهابي الأمريكي على مناطق من البلاد ووحدات الجيش، ورداً على تلك الجريمة، استهدف الجيش الإيراني - قبل ساعة، وفي إطار استمرار هجماته على القواعد الأمريكية في المنطقة - كلاً من منظومة "باتريوت" في الكويت، وهوائي الأقمار الإصطناعية (موقع الإنذار المبكر) في قطر، ومخازن الوقود التابعة للجيش الإرهابي الأمريكي في البحرين، وذلك بحجم مكثف من أنواع الطائرات المسيرة الانتحارية التابعة للجيش.

وأكد البيان أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تحت توجيهات القائد العام للقوات المسلحة (دام ظله العالي)، ستواصل الدفاع عن المبادئ السامية للثورة الإسلامية باقتدار، ولن تسمح تحت أي ظرف من الظروف للرئيس الأمريكي الأرعن بتحقيق أهدافه وتطلعاته حتى تحقيق النصر النهائي.