جثمان القائد الشهيد الطاهر سيوارى الثرى بأحد الأروقة القريبة من الروضة الرضوية المنورة

وأوضح هوشنكي، في تصريح للصحفيين على هامش مراسم التشييع، أن ساحات حرم الإمام الرضا (عليه السلام) بمدينة مشهد المقدسة والشوارع المحيطة به غصّت بالزائرين والمجاورين الذين توافدوا من مختلف المحافظات الإيرانية للمشاركة في الوداع الأخير، مشيراً إلى حضور ضيوف ووفود من 27 دولة للمشاركة في مراسم التشييع والدفن، فيما امتلأت الطرق المؤدية إلى الحرم والأنفاق ومواقف السيارات بالحشود.

وأضاف أن جثمان قائد الثورة الشهيد وصل إلى مدينة مشهد، حيث أُقيمت له مراسم استقبال رسمية في المطار، قبل نقله إلى شارع الإمام الرضا (عليه السلام)، لتنطلق مراسم التشييع من ساحة 15 خرداد باتجاه الحرم الرضوي، وسط مشاركة جماهيرية واسعة.

وبيّن أن الصلاة على جثمانه الطاهر ستقام في ختام مراسم التشييع في صحن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) وسائر صحنات وأروقة الحرم، إضافة إلى الشوارع المؤدية إليه، ومنها شوارع نواب صفوي وآية الله الشيرازي وطبرسي.

وأشار إلى أنه عند الساعة الثامنة مساءً ستُقام صلاة ليلة الدفن في الحرم الرضوي، بالتزامن مع إقامتها في مختلف أنحاء البلاد، إحياءً لذكرى القائد الشهيد وتكريماً لمسيرته.