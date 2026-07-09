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حرس الثورة يعلن:

تدمير مركز قيادة وسيطرة العدو الامريكي في غرب آسيا بـ10 صواريخ بالستية+فيديو

الخميس ٠٩ يوليو ٢٠٢٦
٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش
أعلن حرس الثورة الإسلامية، في بيان، استهداف مركز قيادة وسيطرة العدو في غرب آسيا وقاعدة الأزرق الجوية في الأردن بعشرة صواريخ بالستية، محذرًا من أن أي عدوان أمريكي جديد سيقابل باستهداف بقية القواعد الأمريكية في المنطقة.

وجاء في البيان:

بسم الله قاصم الجبارين

﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾

سبق أن أكدنا في بياننا السابق أن تكرار العدوان سيؤدي إلى توسيع نطاق ردنا ليشمل قواعد أخرى للعدو في المنطقة، وقد نفذنا هذا التهديد في المرحلة الثانية من الرد على اعتداءات الجيش الأمريكي قاتل الأطفال.
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وأضاف البيان أن مقاتلي القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري استهدفوا، عند الساعة 14:20 من بعد ظهر اليوم، مركز قيادة وسيطرة العدو في غرب آسيا وقاعدة العدو الجوية في الأزرق بالأردن، مستخدمين 10 صواريخ بالستية، ما أدى إلى تدميرهما.
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وأكد الحرس الثوري أن أي تكرار لاعتداءات الجيش الأمريكي الإرهابي سيجعل سائر القواعد الأمريكية في المنطقة عرضة لنيراننا الكثيفة، ولن تكون بمنأى عن الرد الإيراني.

واختتم البيان بالآية الكريمة:

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾.

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