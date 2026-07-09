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شاهد..تأبين القائد الشهيد يوحّد الجاليات الإيرانية والعربية بباريس

الخميس ٠٩ يوليو ٢٠٢٦
٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش
دوّى النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس، حيث نظّمت السفارة الإيرانية تجمعاً للجالية الإيرانية لتوديع الإمام الشهيد السيد علي خامنئي، قدّس سره، بمشاركة مواطنين فرنسيين وممثلين عن الجاليات العربية والإسلامية، تكريماً لمسيرته ومآثره.

جمع هذا اللقاء أبناء الجالية الإيرانية وأصدقاء إيران، تقديراً لسيرة الإمام الشهيد وإرثه العظيم. وقد حضر المحبّون للجمهورية الإسلامية لتقديم واجب العزاء في قائد كبير تردّد اسمه في أرجاء العالم أجمع.

وأكّدت كلمات المشاركين على عظمة التضحيات التي قدّمها الشعب الإيراني وصموده الراسخ، بفضل وحدته وتمسّكه بحق الدفاع المشروع في مواجهة الاستكبار العالمي، مؤكدين أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتحرر من الإمبريالية يمثّلان ركيزتَي النضال من أجل السيادة والكرامة الوطنية، وصوناً للهوية الإسلامية والشعور بالانتماء.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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