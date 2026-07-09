غزة تودّع القائد الشهيد برسومات جدارية تكريما لمسيرته

هذه الجدارية واحدة من الجداريات التي رُسمت في غزة بالتزامن مع تشييع الشهيد الإمام آية الله علي خامنئي. تحمل هذه الجدارية رسالة إسناد وتضامن مع الشعب الإيراني ومع الجمهورية الإسلامية.



إذن، في غزة يأتي التضامن بصور مختلفة، من خلال رسم الجداريات في شوارع وقلب مدينة غزة، وإرسال رسالة من تحت القصف والدمار، ومن على الجدران التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي، إلى الجمهورية التي دعمت القضية الفلسطينية ودعمت المقاومة، وأيضًا إلى الإمام الراحل الذي سخّر كل سنوات عمله لدعم المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة.



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