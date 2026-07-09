مشاركة 10 ملايين شخص في تشييع جثمان القائد الشهيد بالعراق حسب الإحصاءات الأولية

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع فقد قال رئيس اللجنة مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي، إحسان ياسين العوادي،في بيان: "بقلوب يعتصرها الألم والأسى، ونفوس مؤمنة ومطمئنة، واكبت الأمة الإسلامية، وتابع العالم أجمع، مراسم تشييع جثمان الشهيد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (قدس سره) في المحافظتين المقدستين (النجف الأشرف وكربلاء المقدسة) وسط أجواء الهيبة والحزن".

وأضاف: "انطلاقًا من حجم المسؤولية الوطنية والدينية، باشرت اللجنة العليا المكلفة بالإعداد والتنظيم، ومنذ اللحظات الأولى للتكليف، بوضع رؤية متكاملة لإدارة مراسم التشييع، فعقدت سلسلةً من الاجتماعات المكثفة مع الجهات المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتنسيق مع القيادات العليا في الحكومتين المحليتين، والعتبات المقدسة (العلوية والحسينية والعباسية)، وقيادة العمليات المشتركة، والأجهزة الأمنية والخدمية، وجميع المؤسسات الساندة، بهدف توحيد الجهود وتسخير الإمكانات لإنجاز هذا الواجب على أكمل وجه".

.

وأوضح العوادي، أن "تلك الجهود ترجمت إلى خطةٍ شاملة تضمنت تشكيل لجانٍ تخصصية، ووضع سيناريوهات مرنة لإدارة الحشود، وتنظيم حركة المواكب والمشيعين، وتأمين المسارات، وتوفير مختلف الخدمات، مع إعلان حالة الاستنفار الشامل لجميع المؤسسات والدوائر، وإشراك المواكب الحسينية والمتطوعين، بما ينسجم مع حجم الحدث وأهميته".

وأشار الى أنه "ورغم التدفق المليوني الذي شهدته المدينتان المقدستان، والذي تشير الإحصاءات الأولية غير الرسمية إلى أنه أكثر من 10 ملايين مشيع، فقد أثبتت الخطط الموضوعة كفاءتها العالية، إذ أُنجزت مراسم التشييع بانسيابية وانتظام، ومن دون تسجيل أي خروقات أو حوادث تُذكر، بفضل الله تعالى، ثم بفضل وعي الجماهير، والتنسيق العالي بين مختلف المؤسسات، والتفاني الكبير الذي أبدته جميع الجهات المشاركة".

وبين العوادي، ان "اللجنة العليا، وهي تعلن نجاح هذه المهمة الوطنية والدينية، تتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات الرسمية، والعتبات المقدسة، والأجهزة الأمنية والعسكرية لاسيما هيئة الحشد الشعبي، والكوادر الصحية والخدمية، والمواكب الحسينية، وآلاف المتطوعين، وإلى أبناء الشعب العراقي كافة، الذين قدموا أنموذجًا مشرّفًا في الانضباط، والتعاون، والالتزام، وأسهموا في إنجاح هذه المناسبة بما يليق بمكانة الفقيد وعظمة المناسبة".

وتابع: إن "الجثمان الطاهر (قدس سره)، وجثامين الشهداء الأربعة من أفراد أسرته، نقلت صباح اليوم الخميس الموافق التاسع من تموز 2026، في تمام الساعة 8:30 صباحًا، من مطار النجف الأشرف الدولي، متوجهين إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية / مدينة مشهد المقدسة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المرجع الشهيد والشهداء بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم، وأن يحفظ العراق وأهله، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار".

