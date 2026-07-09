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قوموا لله..

رحلة القائد الشهيد من طلب العلم إلى قيادة الثورة

الخميس ٠٩ يوليو ٢٠٢٦
٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش
وُلد سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي عام 1939 في مدينة مشهد المقدسة، في عائلة علمية محترمة. والده هو آية الله الحاج السيد جواد، من المجتهدين وعلماء مشهد المحترمين، ووالدته هي كريمة حجة الإسلام السيد هاشم نجف آبادي، من علماء مشهد المعروفين.

كانت والدته امرأة عفيفة شريفة، عالمة بالمسائل الدينية، متخلقة بالأخلاق الإلهية. وافتها المنية في محرم من عام 1409 للهجرة، عن عمر ناهز 76 عاماً، إثر إصابتها بنوبة قلبية.

قضى آية الله العظمى السيد الإمام الخامنئي( قدس سره) فترة طفولته برعاية والده، الذي كان شديد الحرص على تربية أبنائه وتعليمهم، وعطوفاً محباً لهم في الوقت نفسه، وفي كنف أمه الأكثر حناناً ولطفاً.

التحق الإمام الخامنئي( قدس سره) ، وهو لم يتجاوز الخامسة من عمره، مع أخيه الأكبر السيد محمد بالكتاتيب لتعلم القرآن، وكان هدف هذه الكتاتيب الاهتمام بتربية الطلبة دينياً أكثر من أي شيء آخر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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