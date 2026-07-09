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عراقجي: تصريحات المسؤولين الأمريكيين دليل واضح على نكث واشنطن لعهودها

الخميس ٠٩ يوليو ٢٠٢٦
٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش
عراقجي: تصريحات المسؤولين الأمريكيين دليل واضح على نكث واشنطن لعهودها
أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عصر اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، حيث بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية.

وخلال الاتصال، أدان عراقجي بشدة الهجمات العدوانية التي شنها الجيش الأمريكي على مناطق مختلفة في إيران، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، وخرقا واضحا لبنود مذكرة تفاهم إسلام آباد الخاصة بوقف الحرب.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن التصريحات والاعترافات الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين بعدم الالتزام بمذكرة التفاهم تمثل دليلًا واضحًا على نكث واشنطن لعهودها واستمرار نهجها العدواني والحربي.

كما حذر عراقجي من أي مغامرة جديدة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي، مشددًا على أن الشعب الإيراني والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمون بكل قوة على الدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها وأمنها الوطني.

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