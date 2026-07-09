عاجل:
"إد ماركي "سيناتور أمريكي: يجب قطع ميزانية حرب ترامب ضد إيران
سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: التقرير الإسرائيلي عن مخطط إيراني لاغتيال ترمب قد يكون محاولة لدفعه نحو التصعيد
سي إن إن عن مصدرين: التحذير القادم من إسرائيل بشأن خطط إيران لاغتيال ترمب كان جديدا وتعلق بمؤامرة محددة
عمدة موسكو سيرغي سوبيانين: تدمير 6 طائرات مسيرة بدون طيار كانت متجهة إلى موسكو
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز دير شرف
الجيش السوداني يشترط انسحاب "قوات الدعم السريع" من جميع المدن التي تسيطر عليها لقبول أحدث "مقترح سلام" أميركي
سلطات محافظة خراسان: الحادث الذي أدى إلى مقتل شخصين في منطقة سرافرازان بمدينة مشهد ليس عملاً إرهابياً
قوات الاحتلال تقتحم بلدة حزما شمال القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: 6 إصابات بينها 3 بالرصاص الحي إثر اقتحام قوات العدو محيط قرية المغير شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية
"جيش" الاحتلال ينسف مباني سكنية شرقي مدينة غزة

بإمامة نجله الأكبر.. ملايين المشيعين يؤدون الصلاة على جثمان الإمام الشهيد في رحاب الإمام الرضا (ع)

الخميس ٠٩ يوليو ٢٠٢٦
٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش
أقيمت مساء اليوم الخمیس مراسم الصلاة على جثمان قائد الثورة والإمام الشهيد آية الله العظمى السيد علي خامنئي وأفراد أسرته الشهداء، بإمامة نجله الأكبر، حجة الإسلام والمسلمين السيد مصطفى الحسيني الخامنئي، وسط حضور مليوني في صحن مرقد الإمام الرضا (عليه السلام) والساحات والشوارع المحيطة بالعتبة الرضوية المقدسة.

وبعد أيام من التشييع التاريخي الذي شهدته مدن طهران وقم والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة، بلغت رحلة الوداع محطتها الأخيرة في مدينة مشهد المقدسة، حيث شيّعت الحشود المليونية الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي وأفراد أسرته الشهداء حتى العتبة الرضوية، تمهيدًا لمواراة جثمانه الطاهر الثرى في رواق دار الذكر، أحد الأروقة القريبة من الروضة المنوّرة للإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام).

وكانت مراسم التشييع في مشهد قد انطلقت عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم من شارع الإمام الرضا (عليه السلام)، حيث واكبت الجماهير المليونية موكب التشييع حتى وصوله إلى الحرم الرضوي، في مشهد جسّد أسمى معاني الوفاء والبيعة للقائد الشهيد.
.
وعند الساعة العاشرة مساءً، اصطف ملايين المشيعين في صحن الإمام الرضا (عليه السلام) والشوارع المحيطة بالحرم، وأدّوا الصلاة على الإمام الشهيد وأفراد أسرته بإمامة السيد مصطفى الحسيني الخامنئي، قبل أن يُوارى الجثمان الطاهر الثرى في رواق دار الذكر بالعتبة الرضوية المقدسة، بالقرب من الروضة المنوّرة، ليختتم بذلك أحد أضخم مراسم وداع شعبي في تاريخ الجمهورية الإسلامية والمنطقة.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

شاهد: ملايين المشيعين يهتفون بالثأر للإمام الشهيد ويشيّعونه لمثواه الأخير بالمرقد الرضوي الشريف

شاهد: ملايين المشيعين يهتفون بالثأر للإمام الشهيد ويشيّعونه لمثواه الأخير بالمرقد الرضوي الشريف

شاهد: الملايين يكتبون الوداع الأخير.. تشييع القائد الشهيد إلى جوار الإمام الرضا (ع)

شاهد: الملايين يكتبون الوداع الأخير.. تشييع القائد الشهيد إلى جوار الإمام الرضا (ع)

من العراق إلى مشهد؛ مسيرة الوفاء العابرة للحدود في وداع القائد الشهيد

من العراق إلى مشهد؛ مسيرة الوفاء العابرة للحدود في وداع القائد الشهيد

0% ...

آخرالاخبار

زاخاروفا: قمة الناتو في أنقرة كانت مهينة بالنسبة لزيلينسكي

مسؤول إيراني: الحادثة التي وقعت في مدينة مشهد المقدسة لم تحدث بالقرب من مرقد الإمام الرضا (ع) ولا على مسار تشييع جثمان الإمام الشهيد.

جثمان قائد الثورة الشهيد يوارى الثرى في رواق دار الذكر في حرم الامام الرضا (ع)

"إد ماركي "سيناتور أمريكي: يجب قطع ميزانية حرب ترامب ضد إيران

سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: التقرير الإسرائيلي عن مخطط إيراني لاغتيال ترمب قد يكون محاولة لدفعه نحو التصعيد

سي إن إن عن مصدرين: التحذير القادم من إسرائيل بشأن خطط إيران لاغتيال ترمب كان جديدا وتعلق بمؤامرة محددة

عمدة موسكو سيرغي سوبيانين: تدمير 6 طائرات مسيرة بدون طيار كانت متجهة إلى موسكو

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز دير شرف

الجيش السوداني يشترط انسحاب "قوات الدعم السريع" من جميع المدن التي تسيطر عليها لقبول أحدث "مقترح سلام" أميركي

سلطات محافظة خراسان: الحادث الذي أدى إلى مقتل شخصين في منطقة سرافرازان بمدينة مشهد ليس عملاً إرهابياً

الأكثر مشاهدة

قائد فيلق القدس العميد قاآني: إنّ ما شهده العراق اليوم جسّد عظمة الإسلام والمسلمين ومجد العراق والعراقيين

إثر العدوان الأمريكي الإجرامي على مناطق في ميناء تشابهار أصابت شظايا من هذه المقذوفات مستشفى الإمام علي في هذه المدينة

الشيخ نعيم قاسم: اتفاق الإطار لن يمر والأولوية لاستعادة السيادة

سماع دوي انفجارات في محافظتي هرمزغان وسيستان وبلوشستان

رويترز: أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار واحد للبرميل بعد سماع دوي انفجارات في إيران

كربلاء المقدسة: بين الحرمين الشريفين.. حشود لا تنقطع تترقب لحظة وصول الجثمان الطاهر للإمام الشهيد سماحة آية الله علي الخامنئي

العراق.. استمرار التشييع المهيب لقائد الثورة الشهيد آية الله العظمى الإمام علي الخامنئي في كربلاء المقدسة

العميد قاآني يشكر الشعب العراقي على التشييع المهيب لقائد الثورة الشهيد

استشهاد أحد عناصر الإطفاء خلال عدوان العدو الذي استهدف منشآت مطار إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان

عراقجي: كل الشكر للعراق على حسن الاستضافة ومهابة الوداع

سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة يرسل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن على خلفية الاعتداءات الأمريكية الأخيرة