بإمامة نجله الأكبر.. ملايين المشيعين يؤدون الصلاة على جثمان الإمام الشهيد في رحاب الإمام الرضا (ع)

وبعد أيام من التشييع التاريخي الذي شهدته مدن طهران وقم والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة، بلغت رحلة الوداع محطتها الأخيرة في مدينة مشهد المقدسة، حيث شيّعت الحشود المليونية الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي وأفراد أسرته الشهداء حتى العتبة الرضوية، تمهيدًا لمواراة جثمانه الطاهر الثرى في رواق دار الذكر، أحد الأروقة القريبة من الروضة المنوّرة للإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام).

وكانت مراسم التشييع في مشهد قد انطلقت عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم من شارع الإمام الرضا (عليه السلام)، حيث واكبت الجماهير المليونية موكب التشييع حتى وصوله إلى الحرم الرضوي، في مشهد جسّد أسمى معاني الوفاء والبيعة للقائد الشهيد.

.

وعند الساعة العاشرة مساءً، اصطف ملايين المشيعين في صحن الإمام الرضا (عليه السلام) والشوارع المحيطة بالحرم، وأدّوا الصلاة على الإمام الشهيد وأفراد أسرته بإمامة السيد مصطفى الحسيني الخامنئي، قبل أن يُوارى الجثمان الطاهر الثرى في رواق دار الذكر بالعتبة الرضوية المقدسة، بالقرب من الروضة المنوّرة، ليختتم بذلك أحد أضخم مراسم وداع شعبي في تاريخ الجمهورية الإسلامية والمنطقة.