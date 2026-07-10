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جثمان قائد الثورة الشهيد يوارى الثرى في رواق دار الذكر في حرم الامام الرضا (ع)

الجمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٦
١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش
جثمان قائد الثورة الشهيد يوارى الثرى في رواق دار الذكر في حرم الامام الرضا (ع)
جرت مراسم مواراة الثرى للجثمان الطاهر لقائد الثورة الاسلامية الشهيد والشهداء من أفراد أسرته، في رواق دار الذكر الى الجوار من ضريح الامام علي بن موسى الرضا (ع) في الحرم الرضوي المقدس.

وجرت مراسم مواراة الثرى للجثامين الطاهرة للامام الشهيد والشهداء من افراد اسرته فجر اليوم الجمعة، بعد الطواف بها حول الضريح الشريف للامام الرضا (ع) واداء الصلاة من قبل النجل الاكبر للامام الشهيد، آية الله مصطفى الخامنئي.

يذكر انه في ختام مراسم التشييع التي جرت بمشاركة مليونية للجثمان الطاهر للامام الخامنئي والجثامين الطاهرة للشهداء من اسرته الكريمة، والتي جرت في شارع الامام الرضا (ع) بدءا من الساعة الثالثة عصر الخميس، أمّ النجل الاكبر للقائد الشهيد، آية الله مصطفى الخامنئي الصلاة على الجثمان الطاهر بحضور حشود مليونية في المرقد الرضوي المقدس والشوارع المحيطة به.

وكانت مراسم وداع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد والشهداء من افراد اسرته، قد بدات يوم الجمعة الماضي بمشاركة مسؤولين من اكثر من 45 دولة حول العالم، وعلماء الدين وكبار علماء الاديان والنخبة والشخصیات من اكثر من 90 دولة.

وفي يومي الاحد والاثنين الماضيين، استضاف مصلى طهران، معزي وعشاق القائد الشهيد، ممن شاركوا في مراسم التوديع من ارجاء ايران.

وتم تشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد واعضاء اسرته الشهداء، يوم الاثنين في طهران بحضور جماهيري مليوني.

واقيمت مراسم التشييع واقامة الصلاة على جثمان قائد الامة الشهيد بمدينة قم ومسجد جمكران، يوم الثلاثاء بمشاركة جماهيرية حاشدة.

ويوم امس الاربعاء، شيع المواطنون العراقيون بمدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة، الجثمان الطاهر للقائد الشهيد في مراسم ملحمية غير مسبوقة، اذ اعلن المسؤولون العراقيون ان قرابة 10 ملايين شخص بجانب شخصيات دينية وسياسية عراقية شاركوا في مراسم التشييع.

والمحطة الاخيرة لتشييع الجثمان الطاهر جرت الخميس بمدينة مشهد (شمال شرق) وتم فيها مواراة الجثمان الطاهر للقائد الشهيد الثرى الى الجوار من مرقد الامام الرضا عليه السلام.

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