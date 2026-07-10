بزشكيان: الشهيد القائد أكد دوما على روح الأخوة بين شعبي وحكومتي إيران والعراق

وأفادت وكالة "إرنا"، أن رئيس الجمهورية توجه برسالة شكر وتقدير إلى الحكومة والشعب في العراق، مثمناً حفاوة التشييع المهيب الذي أقيم للقائد الشهيد للأمة على أرض العراق.

وكتب رئيس الجمهورية في رسالته: أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى إخواني الأعزاء؛ الرئيس العراقي "نزار آميدي" ورئيس الوزراء "علي فالح الزيدي" وإلى المسؤولين في هذا البلد ولا سيما الشعب العراقي العظيم وذو الحضارة العريقة وكذلك المراجع والعلماء الذين كانوا مضيفين للجثمان الطاهر للقائد الشهيد.

وأكد: إن ما شهدناه في مراسم التشييع كان تجسيدا لكرامتكم الإسلامية والعربية. ومصدر هذا التعامل الكريم هو حب أمير المؤمنين وسيد الشهداء. لقد كان القائد الشهيد يؤكد دائماً على روح الأخوة بين الشعبين والحكومتين في إيران والعراق.

وتابع الرئيس بزشكيان: إن الشعب الإيراني لن ينسى هذه المواقف والدعم والمشاهد المؤثرة خلال التشييع المهيب، متطلعاً إلى أن ترتقي العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب من التوسع والتعمق، بفضل ما يجمعهما من روابط أخوية وثقافية ودينية.