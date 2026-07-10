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مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون: تم افتتاح صحن آزادي في الحرم الرضوي وسيتمكن المواطنون خلال وقتٍ وجيز من الحضور إلى مرقد قائد الأمة الشهيد
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وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني: الحضور المليوني الحاشد والاستثنائي للشعب في مراسم الوداع والتشييع جسّد مشهدًا فريدًا من الاقتدار والوحدة الوطنية والارتباط الوثيق بين الأمة والإمام
إقامة مراسم إحياء ذكرى الإمام الشهيد برعاية قائد الثورة الإسلامية لمدة 3 ليالٍ اعتبارًا من مساء اليوم عقب صلاتي المغرب والعشاء في صحن الرسول الأعظم بالعتبة الرضوية المقدسة

بالفيديو..

القائد الشهيد.. مهندس صمود إيران في مواجهة أقوى الحروب

الجمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٦
١١:٤١ بتوقيت غرينتش
انتهت الحرب العالمية الثانية عام 1945، وبدأت بعدها الحرب الباردة. وبعد ستة وأربعين عامًا على بدايتها، سقط الاتحاد السوفيتي من دون حرب مباشرة مع الغرب، وكان ذلك يُعد أكبر انتصار حققته الولايات المتحدة الأمريكية في القرن العشرين.

في المقابل، انتصرت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. وبعد ستة وأربعين عامًا، أي في عام 2025، لم تكن واشنطن وجبهتها العالمية قد نجحتا في إسقاط النظام الإسلامي في إيران، فانتقلتا إلى خيار الحرب العسكرية المباشرة. بدأت" إسرائيل" بشن حربها في حزيران/يونيو 2025، ثم دخلت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب بنفسها في شباط/فبراير 2026.

ورغم أن الجيش الأمريكي يمتلك من القوة العسكرية ما يجعله، إذا ما قورن بجيوش العالم، قوة تكاد تبدو فوق بشرية، فإنه لم يتمكن من إسقاط النظام الإيراني. كما أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" اغتالتا رأس النظام، ومع ذلك لم تسقط إيران، رغم مرور سبعة وأربعين عامًا من الحصار والحرب الباردة، ثم الحرب العسكرية المباشرة عليها.

ويزداد هذا الأمر أهمية إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الاتحاد السوفيتي كان أكبر من إيران بكثير، وأقوى منها، وأكثر ثراءً بالموارد الطبيعية في العديد من المجالات.

بطبيعة الحال، هناك عوامل كثيرة أسهمت في صمود النظام الإيراني، أبرزها موقف الشعب الإيراني، وتركيبة النظام نفسه، إلا أن هناك عاملًا رئيسيًا يتمثل في شخص بدا أن حضوره بعد اغتياله أصبح أقوى من حضوره وهو على قيد الحياة. ذلك الشخص هو السيد علي الخامنئي(قدس سره) .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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القائد الشهيد.. مهندس صمود إيران في مواجهة أقوى الحروب

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