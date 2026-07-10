ذو القدر: الهجوم على بنى إيران التحتية سيُقابل برد مماثل

وأفادت وكالة “إرنا”، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني صرح في رسالته، أن هذه الشخصية "الأكثر بغضاً في العالم"، تغتاظ من وهج الملحمة التاريخية التي جسدها الشعبان الإيراني والعراقي خلال مراسم تشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد للثورة الإسلامیة آیة الله العظمي السید علي خامنئي ( رضوان الله عليه).

واضاف ذو القدر في رسالته، إن هذه الشخصية قد وجهت مجدداً ما يستحقها من كلمات إلى الشعب الإيراني العظيم والشعب الصامد والمكلوم؛ وحذر في رسالته قائلاً: كما سبق وأعلنا، فإن أي استهداف للبنية التحتية سيقابل بالرد بالمثل، وإن الكيان الصهيوني المجرم الذي يقف وراء الأعمال الإجرامية هذه لن يكون في مأمن من رد المقاتلين.