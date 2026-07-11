عراقجي يؤكد اهمية وحدة العالم الاسلامي في مواجهة الكيان الصهيوني

جاء ذلك خلال استقبال عراقجي يوم الجمعة لوزير الخارجية الإندونيسي، يوغي سونو، الذي سافر إلى مدينة مشهد المقدسة لتقديم واجب العزاء نيابةً عن الشعب والحكومة الإندونيسية في استشهاد قائد الثورة الإسلامية.

ونقل وزير الخارجية الإندونيسي تعاطف الحكومة والشعب الإندونيسي ومواساتهما للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعرب عن تعازيه لقائد الثورة وحكومة وشعب إيران في استشهاد قائد الثورة الإسلامية الامام الخامنئي ومجموعة من المسؤولين والمواطنين الإيرانيين خلال العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني على إيران.

من جانبه ، أعرب وزير خارجية الايراني عن تقديره لتعبير إندونيسيا عن تعاطفها وتضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً على أهمية وحدة العالم الإسلامي في مواجهة نزعة التوسع وممارسة الإبادة الجماعية والفصل العنصري الاستعماري من قبل الكيان الصهيوني.

كما اشار عراقجي إلى الانتهاك غير المسبوق للمبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من قبل اميركا ، مؤكدا على ضرورة اتخاذ جميع الدول إجراءات جادة لحماية سيادة القانون ومواجهة تطبيع الفوضى وخرق القانون.