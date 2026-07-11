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شهباز شريف: باكستان مستعدة لمواصلة دورها في دفع المسارات الدبلوماسية

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦
٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش
شهباز شريف: باكستان مستعدة لمواصلة دورها في دفع المسارات الدبلوماسية
أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في اتصال هاتفي مع الرئيس بزشكيان، أن باكستان مستعدة لمواصلة دورها في خفض التوترات ودفع المسارات الدبلوماسية.

اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني مشاركة الوفد الرفيع المستوى لبلاده في مراسم تشييع وإحياء ذكرى القائد الشهيد للثورة الإسلامية واجباً تمليه العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيداً بحسن تنظيم هذه المراسم.

وأعرب شهباز شريف في اتصال هاتفي مع الرئيس بزشكيان عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة واحتمال تجدد التوترات وتصاعدها، مؤكداً ضرورة مواصلة الجهود السياسية وضبط النفس من جانب جميع الأطراف، وتهيئة الظروف اللازمة لتثبيت وقف إطلاق النار وإرساء سلام مستدام. وقال: إن باكستان ما زالت مستعدة، إلى جانب المبادرات الإقليمية الأخرى، ومنها جهود قطر، لمواصلة أداء دورها في دفع المسارات الدبلوماسية وخفض التوترات.

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المعادلات الإقليمية، معرباً عن ثقته بأن كبار المسؤولين الإيرانيين سيديرون مسار التطورات بحكمة وتدبير، وأضاف: إن المنطقة بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى السلام والاستقرار والتعاون، وباكستان عازمة على مواصلة مشاوراتها وتعاونها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل جدية في هذا المسار.

وفي ختام الاتصال، أكد الجانبان ضرورة مواصلة الاتصالات والمشاورات السياسية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات الاقتصادية والتجارية المبرمة بين البلدين.

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