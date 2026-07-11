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زعيم حزب الخضر البريطاني زاك بولانسكي: يجب تتبّع المواطنين البريطانيين الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي وشاركوا في الإبادة الجماعية في غزة
الصين تكشف عن سلاح ميكروويف بقوة 100 غيغاوات مصمم لتعطيل الطائرات بدون طيار والأنظمة الإلكترونية
مصرع ما لا يقل عن 12 شخصا وفقد 23 آخرون إثر حرائق غابات جنوب إسبانيا التي أتت على أكثر من 4000 هكتار من الغابات
رئيس دائرة السياحة في قصر شيرين:اتخاذ جميع التدابير اللازمة في منفذ خسروي الحدودي لاستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين
طيران العدو الحربي يخرق أجواء منطقة النبطية وإقليم التفاح جنوب لبنان
أنصار الله: الرحلات الجوية المدنية بين صنعاء وطهران ستستمر حتى لو اقتضى الأمر شل حركة المطارات السعودية كافة
عراقجي: انتهاكات وزير الخزانة الأمريكي تأتي في أعقاب انتهاكات وهفوات أخرى ارتكبتها الولايات المتحدة
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إيران أوفت بوعودها بعكس ما يدعي وزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك الفقرة 9 من مذكرة التفاهم
قوات الاحتلال تعتقل شابين خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة
أ.ف.ب: دوي 5 انفجارات على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف
المقاومة الإسلامية في العراق: الشعب العراقي متمسك بخط المقاومة ومواصل لنهجها.
المقاومة الإسلامية في العراق: الحضور المليوني في تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي جسّد تجديد العهد والوفاء
استمرار توافدُ الزائرين المعزِّين إلى رواق «دار الذكر»، لزيارة الضريح المطهر لقائد الشهيد
توافد الناس إلى رواق دار الذكر بالعتبة الرضوية المقدسة لزيارة مرقد القائد الشهيد آية الله الخامنئي
ممثل آية الله السيد مجتبى الخامنئي بالمجلس الأعلى للأمن القومي، سعيد جليلي: الانتقام هو أكبر حق للشعب الإيراني في المرحلة الحالية ويجب أنْ يتحقّق