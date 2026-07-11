عاجل:
زعيم حزب الخضر البريطاني زاك بولانسكي: يجب تتبّع المواطنين البريطانيين الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي وشاركوا في الإبادة الجماعية في غزة
الصين تكشف عن سلاح ميكروويف بقوة 100 غيغاوات مصمم لتعطيل الطائرات بدون طيار والأنظمة الإلكترونية
مصرع ما لا يقل عن 12 شخصا وفقد 23 آخرون إثر حرائق غابات جنوب إسبانيا التي أتت على أكثر من 4000 هكتار من الغابات
رئيس دائرة السياحة في قصر شيرين:اتخاذ جميع التدابير اللازمة في منفذ خسروي الحدودي لاستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين
طيران العدو الحربي يخرق أجواء منطقة النبطية وإقليم التفاح جنوب لبنان
أنصار الله: الرحلات الجوية المدنية بين صنعاء وطهران ستستمر حتى لو اقتضى الأمر شل حركة المطارات السعودية كافة
عراقجي: انتهاكات وزير الخزانة الأمريكي تأتي في أعقاب انتهاكات وهفوات أخرى ارتكبتها الولايات المتحدة
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إيران أوفت بوعودها بعكس ما يدعي وزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك الفقرة 9 من مذكرة التفاهم
قوات الاحتلال تعتقل شابين خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة
أ.ف.ب: دوي 5 انفجارات على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف

الوداع الأكثر خلوداً في التاريخ؛ تشييع قائد الثورة وتغيير رواية وسائل الإعلام العالمية

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦
٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش
الوداع الأكثر خلوداً في التاريخ؛ تشييع قائد الثورة وتغيير رواية وسائل الإعلام العالمية
لم يكن تشييع قائد الثورة الإسلامية مجرد طقس عزائي؛ بل تحول هذا الحدث في فترة قصيرة إلى واحد من أهم الأحداث الإعلامية والسياسية في العالم، ووجه أنظار العديد من وسائل الإعلام والمحللين والمراقبين الدوليين.

لم يكن تشييع قائد الثورة الإسلامية مجرد طقس عزائي؛ بل تحول هذا الحدث في فترة قصيرة إلى واحد من أهم الأحداث الإعلامية والسياسية في العالم، ووجه أنظار العديد من وسائل الإعلام والمحللين والمراقبين الدوليين. إن اتساع التغطية الإخبارية، وحضور عشرات الوسائل الإعلامية الأجنبية في طهران، وتنوع الروايات التي نُشرت عن هذا الحدث، أظهر أن هذا الحدث تجاوز إطار خبر محلي، وأصبح قضية مهمة في مجال السياسة والإعلام الدوليين.

واللافت أن وسائل الإعلام المختلفة، رغم خلفياتها السياسية المتنوعة ونهجها المختلفة في تغطية المراسم، أكدت في النهاية على عدة حقائق مشتركة؛ الحضور الواسع للشعب، والنظام الملحوظ في تنظيم المراسم، والأهمية الإقليمية والدولية لهذا الحدث، وتداعياته على مستقبل تطورات غرب آسيا. هذه القواسم المشتركة جعلت من هذه المراسم واحدة من الأحداث النادرة التي اضطرت حتى وسائل الإعلام المنافسة إلى قبول جزء كبير من حقائق الميدان فيها.

وسائل الإعلام الغربية وقبول حقيقة لا يمكن إنكارها

غالباً ما روت وسائل الإعلام الغربية خلال السنوات الماضية تطورات إيران من منظور الخلافات الداخلية أو الاحتجاجات الاجتماعية أو الضغوط الاقتصادية، لكن هذه المرة واجهوا مشهداً لم يكن من الممكن تجاهله. إن الحضور الواسع للشعب في شوارع طهران أجبر الروايات الإعلامية على التكيف مع واقع الميدان.

ركزت بعض وسائل الإعلام مثل "الغارديان" على نظام وإدارة المراسم، واعتبرتها مثالاً على قدرة إيران في تنظيم تجمع ضخم. كما أشارت "رويترز"، في معرض حديثها عن الأبعاد السياسية للمراسم، إلى أنها كانت مؤشراً على استمرار التماسك الداخلي الإيراني بعد الحرب الأخيرة، واعتبرت هذا الأمر مؤثراً على مستقبل التفاعلات والمفاوضات الإقليمية. كما عكست وكالة "فرانس برس"، و"أسوشيتد برس"، و"يورونيوز"، و"فرانس 24"، ووسائل إعلام غربية أخرى، أبعاد هذه المراسم من زوايا مختلفة، لكن لم يتمكن أي منها تقريباً من تجاهل الحضور الواسع للشعب والأهمية السياسية لهذا الحدث.

في الواقع، كانت النتيجة الإعلامية الأولى لهذه المراسم هي أن الرواية السائدة حول عزلة الجمهورية الإسلامية واجهت تحدياً خطيراً. فعندما يشارك الملايين في مراسم ما، تضطر وسائل الإعلام إلى تعديل روايتها بناءً على الصور المتاحة، وليس على أساس الافتراضات السياسية.

الرواية العربية؛ أكثر من مجرد مراسم عزاء

في العالم العربي أيضاً، كان لهذه المراسم صدى واسع. فبينما ركزت وسائل الإعلام الغربية أكثر على التداعيات الداخلية والجيوسياسية للمراسم، قامت الشبكات العربية بتحليلها في إطار مستقبل المنطقة وتطورات محور المقاومة.

بدأت قنوات "الجزيرة"، و"الميادين"، و"العربي"، و"العهد"، و"المسيرة"، و"شهاب" الفلسطينية، منذ الساعات الأولى، تغطيتها الحية والمستمرة للمراسم. وكان القاسم المشترك بين هذه الوسائل هو التركيز على الحشود الغفيرة، والأهمية الإقليمية للمراسم، وارتباطها بتطورات ما بعد الحرب الأخيرة. حتى وسائل الإعلام التي لها نهج مختلف تجاه إيران، لم تستطع تجاهل الأبعاد الواسعة لهذا الحدث، وجعلته واحداً من أهم أخبار اليوم في العالم العربي.

في رواية وسائل الإعلام العربية، لم يكن تشييع قائد الثورة مجرد نهاية حياة شخصية سياسية، بل كان نقطة حاسمة في مستقبل المعادلات الإقليمية. هذا المنظور جعل التغطية الإعلامية لهذه المراسم تبقى في صدارة أخبار العديد من الشبكات العربية لعدة أيام.

النظرة الروسية؛ التأكيد على المقاومة والاقتدار

ركزت وسائل الإعلام الروسية أيضاً على هذه المراسم من زاوية جيوسياسية. وركزت وكالات "ريا نوفوستي"، و"تاس"، و"سبوتنيك" على الحضور الواسع للشعب، ورموز المقاومة والتماسك الوطني، واعتبرت هذه المراسم مؤشراً على استقرار البنية السياسية الإيرانية.

يتوافق هذا النوع من الرواية مع النظرة الاستراتيجية لروسيا تجاه تطورات غرب آسيا؛ وهي نظرة تعتبر استقرار إيران عاملاً مهماً في موازين القوى الإقليمية.

المحللون المستقلون وكسر القوالب السائدة

إلى جانب وسائل الإعلام الرسمية، كان رد فعل المحللين والصحفيين المستقلين جديراً بالملاحظة أيضاً. اعتبر العديد منهم الصور المنشورة من طهران أكثر من مجرد حدث إخباري، ورأوا فيها مؤشراً على رأس المال الاجتماعي والقدرة على حشد الرأي العام في إيران.

يعتقد بعض المحللين أنه إذا كان الهدف من الضغوط الخارجية والحرب الأخيرة هو إضعاف التماسك الداخلي الإيراني، فإن صور هذه المراسم تظهر نتيجة مختلفة. فمن وجهة نظرهم، تسبب الحضور الواسع للشعب في إعادة النظر في العديد من التحليلات السابقة حول مستقبل إيران.

يمكن تحليل الصدى العالمي لهذه المراسم على ثلاثة مستويات:

أولاً، على المستوى الإعلامي، أشارت مراسم التشييع إلى الفجوة بين واقع الميدان والروايات السائدة حول إيران. وسائل الإعلام التي كانت تقدم لسنوات صورة عن عزلة إيران الاجتماعية، اضطرت هذه المرة إلى التحدث عن الحضور الواسع للشعب، ونظام المراسم، وأهميتها السياسية.

ثانياً، على المستوى الداخلي، تحولت هذه المراسم إلى عرض للرأسمال الاجتماعي والتماسك الوطني. بعد الحرب الأخيرة، كانت بعض الأوساط الخارجية تتوقع أن تدخل إيران فترة من عدم الاستقرار، لكن الحضور الواسع للشعب أظهر أن المجتمع الإيراني يمتلك قدرة عالية على إعادة إنتاج التضامن في الظروف الحرجة.

ثالثاً، على المستوى الإقليمي، حملت هذه المراسم رسالة واضحة للفاعلين في غرب آسيا. أظهر حضور الوفود الأجنبية، والتغطية الواسعة لوسائل الإعلام الإقليمية، واستمرار نشاط المؤسسات السياسية، أن هيكل الجمهورية الإسلامية يقوم على المؤسسات والخطاب، وأن انتقال السلطة لا يعني خلق فراغ استراتيجي.

حرب نفسية معكوسة

من منظور الاتصال السياسي، كان أحد أهم تداعيات هذه المراسم هو تشكل نوع من الحرب النفسية المعكوسة. إذا كان هدف الضغوط العسكرية والإعلامية هو إظهار ضعف وعزلة إيران، فإن الصور المنشورة من طهران نقلت رواية أخرى إلى العالم.

تسبب الحشد الهائل، ونظام المراسم، وانعكاسها الواسع في وسائل الإعلام الدولية، في إعادة نظر العديد من المحللين في مدى مرونة المجتمع الإيراني. في ظل هذه الظروف، تحولت المراسم نفسها إلى وسيلة إعلامية قدمت، دون الحاجة إلى دعاية رسمية، صورة مختلفة عن الوضع الداخلي الإيراني للعالم.

الخلاصة

أظهر الصدى العالمي لمراسم تشييع قائد الثورة الإسلامية أن هذا الحدث لا يمكن اعتباره مجرد طقس ديني أو وطني. إن حجم التغطية الإعلامية، وتنوع الروايات، واهتمام المحللين الدوليين، يشير إلى أن هذه المراسم تحولت إلى حدث جيوسياسي وإعلامي، حمل رسائل تتجاوز حدود إيران.

ربما كان أهم إنجاز لهذه المراسم هو أنها كشفت مرة أخرى دور "الرأسمال الاجتماعي" في معادلات القوة. في الوقت الذي تركز فيه العديد من التحليلات على مكونات القوة الصلبة، أظهر هذا الحدث أن التماسك الاجتماعي، والذاكرة الجماعية، والقدرة على خلق التضامن الوطني، لا تزال من أهم عناصر القوة في النظام الدولي. ومن هذا المنظور، فإن تشييع قائد الثورة لم يكن نهاية مرحلة تاريخية، بل بداية مرحلة جديدة في الرواية السياسية والإعلامية الإيرانية؛ مرحلة ستكون آثارها ملحوظة في تطورات المنطقة والإدراك العالمي لإيران، في الأشهر، وربما السنوات القادمة.

*وكالة مهر للأنباء

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

بقائي: نقض أمريكا للعهود أصبح عادة متجذرة

بقائي: نقض أمريكا للعهود أصبح عادة متجذرة

0% ...

آخرالاخبار

زعيم حزب الخضر البريطاني زاك بولانسكي: يجب تتبّع المواطنين البريطانيين الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي وشاركوا في الإبادة الجماعية في غزة

الصين تكشف عن سلاح ميكروويف بقوة 100 غيغاوات مصمم لتعطيل الطائرات بدون طيار والأنظمة الإلكترونية

إرث الوعي والبصيرة: المناقب العلمية والمؤلفات الأممية للشهيد القائد السيد علي الخامنئي

مصرع ما لا يقل عن 12 شخصا وفقد 23 آخرون إثر حرائق غابات جنوب إسبانيا التي أتت على أكثر من 4000 هكتار من الغابات

رئيس دائرة السياحة في قصر شيرين:اتخاذ جميع التدابير اللازمة في منفذ خسروي الحدودي لاستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين

الوداع الأكثر خلوداً في التاريخ؛ تشييع قائد الثورة وتغيير رواية وسائل الإعلام العالمية

طيران العدو الحربي يخرق أجواء منطقة النبطية وإقليم التفاح جنوب لبنان

أنصار الله: الرحلات الجوية المدنية بين صنعاء وطهران ستستمر حتى لو اقتضى الأمر شل حركة المطارات السعودية كافة

عراقجي: انتهاكات وزير الخزانة الأمريكي تأتي في أعقاب انتهاكات وهفوات أخرى ارتكبتها الولايات المتحدة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إيران أوفت بوعودها بعكس ما يدعي وزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك الفقرة 9 من مذكرة التفاهم

الأكثر مشاهدة

تجري حاليًا مراسم الوداع التي تقوم بها عائلة القائد الشهيد الكريمة مع جثمانه الطاهر

الرئيس الايراني مسعود بزشكيان يعرب عن تقديره للحضور الجماهيري الحاشد الذي بلغ ملايين الأشخاص في مراسم وداع وتشييع قائد الثورة الإسلامية الشهيد

برلماني ايراني علي أصغر نخعي راد: الشعب الإيراني وجه رسالة في التشييع المليوني بأنه يريد الانتقام لقائده

وكالة الانباء العمانية: وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي يناقش خلال اتصالٍ هاتفيٍّ مع نظيره الايراني عباس عراقجي المُستجدات الإقليميّة الراهنة

بزشكيان يُعرب عن تقديره للحضور التاريخي والمواكبة العالمية في مراسم تشييع القائد الشهيد

نخعي راد : إذا حدثت الحرب فستشهد اندحاراً تاريخياً للأعداء

مسؤول أميركي يدعي: ​واشنطن لا ​تزال ملتزمة ​بإيجاد ​حل مع إيران ‌و⁠المحادثات الفنية ​مستمرة

شهيدُ الأمة يُوارى الثرى بجوار جدّه الإمام علي بن موسى الرضا (ع)

"جيش" الاحتلال ينسف مباني سكنية شرقي مدينة غزة

أكثر من 40 مليون مشارك في تشييع الشهيد الامام الخامنئي

مصادر فلسطينية: 6 إصابات بينها 3 بالرصاص الحي إثر اقتحام قوات العدو محيط قرية المغير شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية