إرث الوعي والبصيرة: المناقب العلمية والمؤلفات الأممية للشهيد القائد السيد علي الخامنئي

وفي تفصيل دقيق لمناقبه العلمية، وشغفه بالكتب، والشعر، وأبرز مؤلفاته:



أولاً: المناقب العلمية والنشأة الفكرية

تلقى السيد الخامنئي تعليمه الديني في الحوزات العلمية الكبرى في مشهد والنجف الأشرف وقم المقدسة، وتتلمذ على يد كبار الفقهاء والفلاسفة (مثل آية الله العظمى البروجردي، والإمام الخميني، والعلامة الطباطبائي صاحب "تفسير الميزان").



تميزت شخصيته العلمية بـ:

- الأصالة والتجديد: لم يقتصر في دراسته على الفقه والأصول التقليديين، بل تعمق في الفلسفة، والتاريخ الإسلامي, والفكر السياسي المعاصر.

- البصيرة والفقه الحركي: كان يرى أن العلم ليس للاستزادة الفردية، بل هو أداة لبناء "البصيرة" وتشكيل الوعي الجماعي للأمة لمواجهة الهيمنة الفكرية والاستعمار.



ثانياً: الشغف بالقراءة والتطلع بالكتب (الكتاب خليلاً)

يُعد الشهيد السيد الخامنئي من أكثر القادة المعاصرين ارتباطاً بالقرّاء والكتب، وكان يردد دائماً أن "الكتاب يجب أن يدخل في تفاصيل الحياة اليومية للناس".

- موسوعية القراءة: لم تقتصر قراءاته على الكتب الدينية، بل كان قارئاً نهماً للروايات العالمية (الروسية، الفرنسية، واللاتينية)، وكتب التاريخ، والمذكرات السياسية، والعلوم الاجتماعية.

- زياراته لمعارض الكتب: كانت زياراته السنوية الطويلة لمعارض الكتب الدولية ولقاءاته مع الناشرين والمؤلفين تعكس اهتماماً تفصيلياً بحركة النشر، وعناوين الكتب، وحتى جودة الترجمة والطباعة.

- تقريظ الكتب: دأب على قراءة الكتب الحديثة، لا سيما مذكرات الحرب والدفاع المقدس وسير الشهداء، وكتابة هوامش وتقاريظ (مراجعات) عليها، مما يسهم في إحياء حركة المطالعة.



ثالثاً: حبه للشعر والأدب

علاقة السيد الخامنئي بالشعر علاقة وجدانية ونقدية تخصصية، فهو ليس مجرد تذوق للشعر، بل هو ناقد وشاعر:

- المجالس الشعرية: عُقدت في محضره لسنوات طويلة مجالس شعرية سنوية دورية، يلتقي فيها كبار الشعراء والشعراء الشباب من مختلف بلدان العالم الإسلامي، حيث كان يستمع لقصائدهم بدقة، ويناقشهم في الأوزان العروضية، والصور البلاغية، واختيار المفردات.

- التضلع بالأدب العربي والفارسي: يمتلك ذائقة رفيعة في الشعر الفصيح، ويميل إلى الشعر الهادف الذي يحمل رسالة إنسانية وتوعوية، وله إلمام واسع بدواوين الشعراء الكلاسيكيين والمعاصرين.



رابعاً: النتاج الفكري والمؤلفات (خاصة فلسطين وقضايا الأمة)

ترك السيد الخامنئي إرثاً فكرياً ضخماً يتنوع بين التأليف والترجمة والتقريرات الفقهية والتاريخية. وفيما يلي رصد شامل لمؤلفاته مصنفة حسب موضوعاتها:



1. المؤلفات الخاصة بالقضية الفلسطينية ومواجهة الصهيونية:

- كتاب "فلسطين": وهو المصنف الأبرز والأكثر تفصيلاً، يضم خطبه وبياناته ومواقفه الاستراتيجية حول القضية الفلسطينية، ويشرح فيه رؤيته لزوال الكيان الصهيوني، وآليات دعم المقاومة، وحل الاستفتاء الشعبي لجميع سكان فلسطين الأصليين.



2. المؤلفات في الفكر والوعي الإسلامي وقضايا الأمة:

- "مشروع الفكر الإسلامي في القرآن": وهو من أهم ركائزه الفكرية، يطرح فيه أصول العقيدة (التوحيد، النبوة، الولاية) ليس كأبحاث ذهنية مجردة، بل كخطط عملية لبناء المجتمع وتغيير الواقع.

- "روح التوحيد ورفض عبودية غير الله": دراسة فكرية تعمق مفهوم التوحيد وأبعاده السياسية والاجتماعية في تحرير الإنسان.

- "خطاب الوعي": مجموعة رؤى حول الاستنهاض الإسلامي ومواجهة الغزو الثقافي الغربي.

- "عصر سيادة الإسلام": يتناول فيه آفاق ومستقبل الأمة الإسلامية ومقومات نهضتها الحديثة.

- "معالم الحضارة الإسلامية": كتاب يحدد الركائز الأساسية لبناء حضارة إسلامية معاصرة ومستقلة.

- "الأطروحة الجيوسياسية للمقاومة": رصد وتحليل لأبعاد جبهة المقاومة في مواجهة قوى الاستكبار العالمي.



3. في التاريخ والسيرة النبوية وأهل البيت:

- "إنسان بعمر 250 سنة": كتاب فكري تاريخي ينظر إلى حياة الأئمة المعصومين كحركة واحدة متصلة ومستمرة، لها هدف سياسي وتوعوي واحد رغم تنوع الأدوار والأساليب بحسب الظروف الزمنية.

- "الشمس الساطعة": دراسة في أبعاد شخصية النبي الأكرم (ص) كنموذج لقيادة الأمة.

- "الحسين (ع) مدرسة البصيرة والمقاومة": كتاب يتناول أبعاد النهضة الحسينية ودورها في تثوير الشعوب.

- "تقرير عن حوزة مشهد العلمية": توثيق تاريخي وعلمي لدور هذه الحوزة العريقة.

4. التراجم والترجمات (من العربية إلى الفارسية):

نظراً لتضلعه باللغة العربية وآدابها، قام بترجمة عدة كتب استراتيجية ومهمة ركزت على حركات اليقظة الإسلامية:

- "صلح الحسن" (صلح الإمام الحسن) للشيخ راضي آل ياسين: ترجمه إلى الفارسية لإبراز الخلفيات السياسية والاجتماعية لقرار الإمام الحسن، وهو كتاب أحدث أثراً كبيراً في فهم فقه المقاومة والسياسة الإسلامية.

- مؤلفات سيد قطب: قام بترجمة كتاب "المستقبل لهذا الدين" وكتاب "بيان ضد الحضارة الغربية"، مما يعكس تطلعه المبكر على الحركات الفكرية في العالم العربي وسعيه لمد جسور التواصل الفكري ووحدة الأمة.

- "دور المسلمين في نهضة الهند": ترجمة لكتاب يبرز التاريخ الحضاري والسياسي للمسلمين في آسيا.



إن هذا الإرث الثقافي والفصاحة الأدبية، بجانب العمق الفقهي والتاريخي، جعلت منه مدرسة فكرية متكاملة تخاطب العقل والوجدان، وتؤكد أن المواجهة الحقيقية مع الاستعمار تبدأ من بناء الإنسان المحصن بالوعي والكتاب.

*العميد نبيل الجمل .... اليمن