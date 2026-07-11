بقائي: القوات المسلحة الايرانية تراقب تحركات العدو بعيون يقظة

وصرح بقائي اليوم السبت فی منشور على منصة "اكس": "في أيام الصيف الحارة هذه، يراقب المدافعون البواسل عن الوطن في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على سواحل البلاد وجزرها وحدودها وغيرها من المواقع الحساسة، تحركات العدو بعيون يقظة وحذرة، وهم حماة أمن واستقرار إيران العزيزة".

واضاف: "بعث سلامنا وتحياتنا إلى جميع المقاتلين والمدافعين عن الوطن الغيارى، وإلى القوات المتفانية التي تتحمل المسؤولية الجسيمة لحماية هذه الأرض دون أي ادعاء".

وتابع بقائي: "الشعب الإيراني ممتن لجهودكم المخلصة وثباتكم وتضحياتكم، ويفخر بوجودكم القوي. نسأل الله أن يكون عونكم وناصركم".