رئيس القضاء الايراني: سنلاحق مجرمي الحرب الأمريكيين والصهاينة

جاء ذلك خلال لقائه عدداً من المحامين والحقوقيين الدوليين المتخصصين في ملاحقة جرائم الحرب، حيث دعا حجة الاسلام ايجئي إلى توحيد الجهود القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعوب.

وقال : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل، انطلاقاً من مبادئها الدينية والدستورية، دعم الشعوب المظلومة، مؤكداً استمرار وقوفها إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني في مواجهة اعتداءات كيان الاحتلال.

وأضاف حجة الاسلام ايجئي: أن إيران تعتبر ما تعرض له شعبها من هجمات أمريكية وصهيونية جرائم حرب تستوجب الملاحقة القضائية، مشيراً إلى أن الأجهزة القضائية المختصة، وفي مقدمتها النيابة العامة والدائرة الدولية ومركز محامي السلطة القضائية، تتابع هذه الملفات بالتعاون مع محامين وخبراء قانونيين من مختلف الدول.

وأوضح رئيس السلطة القضائية أن بلاده تسعى إلى فتح مرحلة جديدة في ملاحقة مجرمي الحرب على المستويين القانوني والدولي، مؤكداً أن نفوذ بعض القوى الكبرى داخل المؤسسات الدولية لن يمنع إيران من مواصلة هذا المسار حتى تحقيق العدالة.

كما دعا إلى فضح الجرائم الأمريكية وجرائم كيان الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، إلى جانب ملاحقتها أمام المحاكم الدولية، مشيراً إلى أن توثيق هذه الجرائم يمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية لحماية حقوق الشعوب وحفظها للأجيال المقبلة.

وأكد حجة الاسلام ايجئي أن الشعب الإيراني سيواصل المطالبة بالقصاص لدماء القائد الشهيد وسائر الشهداء، وأن إيران لن تتراجع عن ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، وستعمل على استيفاء حقوقها والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب الإيراني.