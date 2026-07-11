وزارة الأمن: نشكر الأمة الإسلامية على المشاركة في تشييع القائد الشهيد

وقالت الوزارة، في بيان، إن مراسم التشييع التاريخية التي أُقيمت في إيران والعراق عكست عمق الروابط بين الشعبين الإيراني والعراقي، وأظهرت تلاحم الأمة الإسلامية حول نهج الإمام الشهيد.

وتوجهت الوزارة بالشكر إلى رؤساء وفود الدول الصديقة، والمراجع الدينية في قم والنجف، والشعبين الإيراني والعراقي، والعشائر العراقية، وخدمة المواكب، والعتبات المقدسة، إضافة إلى المشاركين من لبنان وباكستان وأفغانستان وأذربيجان وتركيا وكشمير والهند والبحرين وسائر أنحاء العالم.

وأشادت بما وصفته بحسن الضيافة والاستقبال في العراق، معتبرة أن هذه المشاهد عززت أواصر الأخوة بين البلدين، ورسخت نهج المقاومة واستذكرت تضحيات قادة المقاومة الذين واجهوا تنظيم داعش.

وأكدت الوزارة تمسكها بمواصلة نهج الإمام الشهيد، مجددة العهد بالعمل وفق توجيهات قائد الثورة الإسلامية، ومشددة على الاستمرار في ما وصفته بمسار مواجهة الولايات المتحدة وكيان الاحتلال، والمطالبة بالقصاص لدماء الإمام الشهيد