موقف إيراني حازم: لا حوار مع أمريكا والالتزام بالاتفاق أولاً السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦ ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش أكدت إيران أنها لم تطلب إجراء محادثات مع الولايات المتحدة وأنها متمسكة بمبدأ التنفيذ المتبادل لبنود مذكرة تفاهم إنهاء الحرب بين الجانبين. وشددت ايران على أنّ الحفاظ على المسار الدبلوماسي يتطلب وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها والامتناع عن أي خطوات تقوض الثقة أو تؤجج التوتر وذلك بالتزامن مع تحركات اقليمية بشأن خفض التوتر بالمنطقة. للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق.. إقرأ ايضاً.. بقائي: نقض أمريكا للعهود أصبح عادة متجذرة كلمات دليلية مذكرة تفاهم خفض التوتر التنفيذ المتبادل إنهاء الحرب