إسلام آباد والرياض تؤكدان دعم التهدئة وتدعوان إلى خفض التصعيد

وأعرب وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، ونظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي، عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، مؤكدين أهمية الحفاظ على مسار التهدئة ودعم الجهود الدبلوماسية الجارية.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن الجانبين استعرضا آخر التطورات الإقليمية، وأكدا أن تجدد الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف، بل من شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شدد وزير الخارجية السعودي على أهمية خفض التصعيد ومواصلة الحوار، مستعرضًا رؤية المملكة بشأن المساعي الدبلوماسية القائمة.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الباكستاني دعوة بلاده إلى جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإتاحة الوقت والمساحة اللازمة لجهود الوساطة، بما يضمن التوصل إلى نتائج سلمية وفاعلة، في أعقاب مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة.