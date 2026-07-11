عاجل:
"تسنيم" عن المصدر: حضور قطر في المباحثات يأتي في إطار دورها كوسيط ولتبادل وجهات النظر بين إيران وبقية دول المنطقة
"تسنيم"عن مصدر مطلع: وفق البند الخامس من المذكرة يقع على عاتق إيران تحديد الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز ويتم ذلك عبر الحوار مع عُمان
"تسنيم" عن المصدر المطلع: القرارات بشأن الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز تُتخذ وفق البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد
"تسنيم" عن مصدر مطلع: أي قرار يتعلق بإدارة مضيق هرمز سيتم اتخاذه من قبل الدولتين الساحليتين إيران وعُمان
"تسنيم" عن مصدر مطلع: لا صحة لمزاعم موقع "أكسيوس" ونؤكد أن مضيق هرمز يقع فقط ضمن نطاق المياه الداخلية والإقليمية لإيران وعُمان
مصادر لبنانية: الاحتلال الصهيوني نفذ تفجيراً ضخماً في حداثا بقضاء بنت جبيل بالتزامن مع إحراق منازل في حولا بقضاء مرجعيون جنوب البلاد
الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 مصابين في اعتداء لمستوطنين على شبان في منطقة جبل العرمة ببلدة بيتا جنوبي نابلس
بنغلادش: مصرع 44 شخصًا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في جنوب شرق البلاد ومحاصرة أكثر من مليون شخص بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة
مصادر لبنانية: شهيد و4 إصابات على الأقل في حصيلة غير نهائية لغارات الاحتلال على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوب البلاد
عزيزي: سندعم كل مشروع أو قانون يعزز القدرات الدفاعية ويرفع مستوى الردع في البلاد

العين الإسرائيلية..

"مضيق هرمز".. ورقة إيران الأقوى في مفاوضات ما بعد الحرب

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦
٠١:١٩ بتوقيت غرينتش
يسلط برنامج"العين الإسرائيلية" على تركيز المعلّقين في الإعلام العبري على موقف كيان الاحتلال الإسرائيلي من الاعتداءات الأمريكية المتواصلة على إيران، والرد الإيراني عليها. كما ركّزوا أيضاً على موضوع لبنان وأهمية اتفاق الإطار الذي وقّعته السلطة في لبنان مع حكومة نتنياهو، برعاية أمريكية بطبيعة الحال.

وفيما يتعلق بقراءة المباحثات التي تجريها إيران في سلطنة عمان، خصوصاً فيما يتعلق بمضيق هرمز، بعد الاعتداءات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية في إيران والرد الإيراني عليها في المقابل، أكد الباحث في العلاقات الدولية علي مطر أن المسألة ترتبط مباشرة بكيفية تفسير الورقة أو مذكرة التفاهم حول مضيق هرمز .

ونوه مطر إلى أن مذكرة التفاهم أعطت الإيرانيين بشكل واضح الحق في الحصول على ترتيبات كما يريدها الإيرانيون، خاصة بعد فترة الستين يوماً؛ بحيث يكون المرور خلال هذه الفترة، وبعدها تُحسم القضية، فبعد الحرب وبعد كل الصراع الذي حصل، اعترفوا للإيرانيين بالمضيق، وبأن تُدفع لهم أموال من كل السفن التي تريد المرور، وأن تكون الترتيبات محددة بشأنها. لذلك شهدنا جولة التصعيد.

ولفت مطر إلى أنه في جولة التصعيد أيضاً، هناك مسألة مهمة، هي أن الأمريكي لا يريد العودة إلى حرب مفتوحة مجدداً، كالحرب التي شهدناها والتي استمرت بين 40 و44 يوماً، لأنهم رأوا أن التكلفة ستكون كبيرة. وقد وقعت بين يدي دراسة مهمة جداً لمركز بروكينجز الأمريكي حول هذه الحرب، تتضمن تقييماً موضوعياً لها، صادرة عن مركز أمريكي، تشير إلى التكلفة الكبيرة التي تحملتها أمريكا والمنطقة وآسيا وكل العالم نتيجة إغلاق مضيق هرمز فقط. لذلك، لا يريد الأمريكيون مجدداً أن يمنحوا حتى مجرد الضغط للإسرائيليين في هذا الإطار.

ضيف البرنامج:

- الباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي مطر

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

عراقجي يستقبل نظیره الإندونيسي في مدينة مشهد المقدسة

عراقجي يستقبل نظیره الإندونيسي في مدينة مشهد المقدسة

لثلاث ليال.. مراسم تأبين القائد الشهيد تعم أرجاء ايران

لثلاث ليال.. مراسم تأبين القائد الشهيد تعم أرجاء ايران

'أبو ترابي': مذكرة التفاهم تقوم على مبدأ 'الالتزام مقابل الالتزام'

'أبو ترابي': مذكرة التفاهم تقوم على مبدأ 'الالتزام مقابل الالتزام'

إيران متمسكة بإدارة هرمز وهدوء حذر بجنوبها وسط جهود لاحتواء التصعيد

إيران متمسكة بإدارة هرمز وهدوء حذر بجنوبها وسط جهود لاحتواء التصعيد

0% ...

آخرالاخبار

الحرب الروسية الأوكرانية تعصف بأسواق القمح العالمية!

"تسنيم" عن المصدر: حضور قطر في المباحثات يأتي في إطار دورها كوسيط ولتبادل وجهات النظر بين إيران وبقية دول المنطقة

"تسنيم"عن مصدر مطلع: وفق البند الخامس من المذكرة يقع على عاتق إيران تحديد الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز ويتم ذلك عبر الحوار مع عُمان

"تسنيم" عن المصدر المطلع: القرارات بشأن الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز تُتخذ وفق البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد

"تسنيم" عن مصدر مطلع: أي قرار يتعلق بإدارة مضيق هرمز سيتم اتخاذه من قبل الدولتين الساحليتين إيران وعُمان

"تسنيم" عن مصدر مطلع: لا صحة لمزاعم موقع "أكسيوس" ونؤكد أن مضيق هرمز يقع فقط ضمن نطاق المياه الداخلية والإقليمية لإيران وعُمان

مصادر لبنانية: الاحتلال الصهيوني نفذ تفجيراً ضخماً في حداثا بقضاء بنت جبيل بالتزامن مع إحراق منازل في حولا بقضاء مرجعيون جنوب البلاد

الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 مصابين في اعتداء لمستوطنين على شبان في منطقة جبل العرمة ببلدة بيتا جنوبي نابلس

بنغلادش: مصرع 44 شخصًا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في جنوب شرق البلاد ومحاصرة أكثر من مليون شخص بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة

مصادر لبنانية: شهيد و4 إصابات على الأقل في حصيلة غير نهائية لغارات الاحتلال على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوب البلاد

الأكثر مشاهدة

تجري حاليًا مراسم الوداع التي تقوم بها عائلة القائد الشهيد الكريمة مع جثمانه الطاهر

الرئيس الايراني مسعود بزشكيان يعرب عن تقديره للحضور الجماهيري الحاشد الذي بلغ ملايين الأشخاص في مراسم وداع وتشييع قائد الثورة الإسلامية الشهيد

برلماني ايراني علي أصغر نخعي راد: الشعب الإيراني وجه رسالة في التشييع المليوني بأنه يريد الانتقام لقائده

وكالة الانباء العمانية: وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي يناقش خلال اتصالٍ هاتفيٍّ مع نظيره الايراني عباس عراقجي المُستجدات الإقليميّة الراهنة

بزشكيان يُعرب عن تقديره للحضور التاريخي والمواكبة العالمية في مراسم تشييع القائد الشهيد

نخعي راد : إذا حدثت الحرب فستشهد اندحاراً تاريخياً للأعداء

مسؤول أميركي يدعي: ​واشنطن لا ​تزال ملتزمة ​بإيجاد ​حل مع إيران ‌و⁠المحادثات الفنية ​مستمرة

شهيدُ الأمة يُوارى الثرى بجوار جدّه الإمام علي بن موسى الرضا (ع)

"جيش" الاحتلال ينسف مباني سكنية شرقي مدينة غزة

أكثر من 40 مليون مشارك في تشييع الشهيد الامام الخامنئي

مصادر فلسطينية: 6 إصابات بينها 3 بالرصاص الحي إثر اقتحام قوات العدو محيط قرية المغير شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية