عاجل:
"تسنيم" عن المصدر: حضور قطر في المباحثات يأتي في إطار دورها كوسيط ولتبادل وجهات النظر بين إيران وبقية دول المنطقة
"تسنيم"عن مصدر مطلع: وفق البند الخامس من المذكرة يقع على عاتق إيران تحديد الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز ويتم ذلك عبر الحوار مع عُمان
"تسنيم" عن المصدر المطلع: القرارات بشأن الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز تُتخذ وفق البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد
"تسنيم" عن مصدر مطلع: أي قرار يتعلق بإدارة مضيق هرمز سيتم اتخاذه من قبل الدولتين الساحليتين إيران وعُمان
"تسنيم" عن مصدر مطلع: لا صحة لمزاعم موقع "أكسيوس" ونؤكد أن مضيق هرمز يقع فقط ضمن نطاق المياه الداخلية والإقليمية لإيران وعُمان
مصادر لبنانية: الاحتلال الصهيوني نفذ تفجيراً ضخماً في حداثا بقضاء بنت جبيل بالتزامن مع إحراق منازل في حولا بقضاء مرجعيون جنوب البلاد
الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 مصابين في اعتداء لمستوطنين على شبان في منطقة جبل العرمة ببلدة بيتا جنوبي نابلس
بنغلادش: مصرع 44 شخصًا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في جنوب شرق البلاد ومحاصرة أكثر من مليون شخص بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة
مصادر لبنانية: شهيد و4 إصابات على الأقل في حصيلة غير نهائية لغارات الاحتلال على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوب البلاد
عزيزي: سندعم كل مشروع أو قانون يعزز القدرات الدفاعية ويرفع مستوى الردع في البلاد

نائب أمريكي: تعرضت للاحتجاز من قبل مستوطنين في الضفة الغربية

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦
٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش
نائب أمريكي: تعرضت للاحتجاز من قبل مستوطنين في الضفة الغربية
أعلن النائب الديمقراطي الأمريكي رو خانا أنه تعرض للاحتجاز من مستوطنين مسلحين ببنادق أمريكية الصنع خلال زيارة قام بها للضفة الغربية في الآونة الأخيرة.

وقال خانا لوكالة "رويترز" يوم الخميس الماضي من إحدى القرى الفلسطينية إن مستوطنين يحملون بنادق من طراز "إم-4" حاصروا سيارة فان كان يستقلها في اليوم السابق خلال جولة في منطقة بجنوب الضفة الغربية يتعرض السكان فيها لهجمات متكررة من جانب المستوطنين.

وتابع عضو مجلس النواب الأمريكي عن كاليفورنيا "كنا في قرية دمرها المستوطنون .. دمروا المدرسة ودمروا تلك القرية، وكنا نتفقد ذلك فحسب".

وأضاف: "ثم جاء هؤلاء المجرمون ​حاملين بنادق من طراز "إم-4" وهي بنادق أمريكية الصنع، واحتجزونا. وأغلقوا الطريق. ثم اتصلوا بالجيش الإسرائيلي، وكان الجيش الإسرائيلي إلى جانبهم، وليس إلى جانب الأمريكيين".

وعندما سئل عما إذا كان ينوي الترشح للرئاسة، قال خانا "أفكر جديا في ​ذلك، وأصبحت أكثر ميلا إلى خوض هذه التجربة بعد هذه الزيارة".

وخلال زيارة لمنطقة مطلة على واد ​تنتشر فيه بؤر استيطانية على أطراف ⁠بلدة ترمسعيا، التي تضم آلاف الفلسطينيين الذين يحملون أيضا الجنسية الأمريكية، قال خانا إنه يعتقد أن قيادات حزبه "لا تدرك حجم الاختبار الأخلاقي الذي أصبحت تمثله قضايا فلسطين وغزة وإسرائيل".

وأردف خانا إنه تعمد أن تقتصر زيارته على الضفة الغربية، وأن تنظم لقاءاتها وبرامجها من ​جانب فلسطينيين، بهدف الحصول على رؤية غير منقوصة للأراضي التي استولى عليها الكيان الإسرائيلي في حرب 1967.

وأضاف "إذا كنت غير مستعد للدفاع عن ​حقوق الإنسان للفلسطينيين، وإذا ⁠كنت غير مستعد للتنديد بالإبادة الجماعية في غزة وبنظام الفصل العنصري في الضفة الغربية، فإن موقفك الأخلاقي محل شك".

وقال كاميرون ​كاسكي، أحد مساعدي خانا والذي كان ضمن المجموعة، إنه جرى احتجازهم لأكثر من ساعة وتوسلوا للسفارة الأمريكية في القدس من أجل ⁠المساعدة.

وأضاف كاسكي أن مجموعة من الضباط، بدا أنهم من الشرطة، تدخلت في نهاية المطاف مما أدى إلى إطلاق سراحهم.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "قوات من "الجيش" والشرطة تدخلت ​بعد تلقي بلاغ عن قيام مستوطنين بعرقلة الطريق أمام مركبات بالقرب من خربة زنوتة، وهي قرية فلسطينية صغيرة تم تهجير سكانها قسرا بعد هجمات عنيفة شنها المستوطنون في أعقاب ​عملية طوفان الاقصى في 2023".

وقال جيش الاحتلال: "قامت القوات فور وصولها بتفريق الإسرائيليين وسمحت للمركبات بالمضي في طريقها".

وأصبحت سياسات الكيان الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين إحدى القضايا الخلافية البارزة داخل الحزب الديمقراطي قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر، ‌وساهمت في ⁠خسارة بعض النواب الديمقراطيين الحاليين في الانتخابات التمهيدية أمام منافسين من الجناح اليساري اتهموهم بدعم حكومة الاحتلال اليمينية.

ويتابع الكيان الاسرائيلي عمليات الاستيطان في الضفة الغربية ضارباً عرض الحائط جميع القوانين والتشريعات الدولية وقوانين الأمم المتحدة وتساعده على ذلك الولايات المتحدة الداعم الأول لهذا الكيان.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

الضفة الغربية: العام الأكثر دموية للأطفال… أمير جابر الياسيني نموذجًا

الضفة الغربية: العام الأكثر دموية للأطفال… أمير جابر الياسيني نموذجًا

0% ...

آخرالاخبار

الحرب الروسية الأوكرانية تعصف بأسواق القمح العالمية!

"تسنيم" عن المصدر: حضور قطر في المباحثات يأتي في إطار دورها كوسيط ولتبادل وجهات النظر بين إيران وبقية دول المنطقة

"تسنيم"عن مصدر مطلع: وفق البند الخامس من المذكرة يقع على عاتق إيران تحديد الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز ويتم ذلك عبر الحوار مع عُمان

"تسنيم" عن المصدر المطلع: القرارات بشأن الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز تُتخذ وفق البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد

"تسنيم" عن مصدر مطلع: أي قرار يتعلق بإدارة مضيق هرمز سيتم اتخاذه من قبل الدولتين الساحليتين إيران وعُمان

"تسنيم" عن مصدر مطلع: لا صحة لمزاعم موقع "أكسيوس" ونؤكد أن مضيق هرمز يقع فقط ضمن نطاق المياه الداخلية والإقليمية لإيران وعُمان

مصادر لبنانية: الاحتلال الصهيوني نفذ تفجيراً ضخماً في حداثا بقضاء بنت جبيل بالتزامن مع إحراق منازل في حولا بقضاء مرجعيون جنوب البلاد

الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 مصابين في اعتداء لمستوطنين على شبان في منطقة جبل العرمة ببلدة بيتا جنوبي نابلس

بنغلادش: مصرع 44 شخصًا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في جنوب شرق البلاد ومحاصرة أكثر من مليون شخص بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة

مصادر لبنانية: شهيد و4 إصابات على الأقل في حصيلة غير نهائية لغارات الاحتلال على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوب البلاد

الأكثر مشاهدة

تجري حاليًا مراسم الوداع التي تقوم بها عائلة القائد الشهيد الكريمة مع جثمانه الطاهر

الرئيس الايراني مسعود بزشكيان يعرب عن تقديره للحضور الجماهيري الحاشد الذي بلغ ملايين الأشخاص في مراسم وداع وتشييع قائد الثورة الإسلامية الشهيد

برلماني ايراني علي أصغر نخعي راد: الشعب الإيراني وجه رسالة في التشييع المليوني بأنه يريد الانتقام لقائده

وكالة الانباء العمانية: وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي يناقش خلال اتصالٍ هاتفيٍّ مع نظيره الايراني عباس عراقجي المُستجدات الإقليميّة الراهنة

بزشكيان يُعرب عن تقديره للحضور التاريخي والمواكبة العالمية في مراسم تشييع القائد الشهيد

نخعي راد : إذا حدثت الحرب فستشهد اندحاراً تاريخياً للأعداء

مسؤول أميركي يدعي: ​واشنطن لا ​تزال ملتزمة ​بإيجاد ​حل مع إيران ‌و⁠المحادثات الفنية ​مستمرة

شهيدُ الأمة يُوارى الثرى بجوار جدّه الإمام علي بن موسى الرضا (ع)

"جيش" الاحتلال ينسف مباني سكنية شرقي مدينة غزة

أكثر من 40 مليون مشارك في تشييع الشهيد الامام الخامنئي

مصادر فلسطينية: 6 إصابات بينها 3 بالرصاص الحي إثر اقتحام قوات العدو محيط قرية المغير شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية