عاجل:
"تسنيم" عن المصدر: حضور قطر في المباحثات يأتي في إطار دورها كوسيط ولتبادل وجهات النظر بين إيران وبقية دول المنطقة
"تسنيم"عن مصدر مطلع: وفق البند الخامس من المذكرة يقع على عاتق إيران تحديد الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز ويتم ذلك عبر الحوار مع عُمان
"تسنيم" عن المصدر المطلع: القرارات بشأن الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز تُتخذ وفق البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد
"تسنيم" عن مصدر مطلع: أي قرار يتعلق بإدارة مضيق هرمز سيتم اتخاذه من قبل الدولتين الساحليتين إيران وعُمان
"تسنيم" عن مصدر مطلع: لا صحة لمزاعم موقع "أكسيوس" ونؤكد أن مضيق هرمز يقع فقط ضمن نطاق المياه الداخلية والإقليمية لإيران وعُمان
مصادر لبنانية: الاحتلال الصهيوني نفذ تفجيراً ضخماً في حداثا بقضاء بنت جبيل بالتزامن مع إحراق منازل في حولا بقضاء مرجعيون جنوب البلاد
الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 مصابين في اعتداء لمستوطنين على شبان في منطقة جبل العرمة ببلدة بيتا جنوبي نابلس
بنغلادش: مصرع 44 شخصًا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في جنوب شرق البلاد ومحاصرة أكثر من مليون شخص بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة
مصادر لبنانية: شهيد و4 إصابات على الأقل في حصيلة غير نهائية لغارات الاحتلال على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوب البلاد
عزيزي: سندعم كل مشروع أو قانون يعزز القدرات الدفاعية ويرفع مستوى الردع في البلاد

الشورى الإيراني: التشييع المليوني للقائد الشهيد وجه رسالة حاسمة إلى الظالمين

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦
٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش
الشورى الإيراني: التشييع المليوني للقائد الشهيد وجه رسالة حاسمة إلى الظالمين
ثمّن نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران المشاركة الواسعة للشعبين الإيراني والعراقي في التشييع الشعبي للقائد الشهيد ایة الله السيد علي خامنئي (قدس سره)، مؤكدين أن هذا المشهد المليوني حمل رسالة واضحة إلى الظالمين، وأبرز تلاحم شعوب محور المقاومة في مواجهة العدوان.

وأصدر نواب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني بيانًا أعربوا فيه عن شكرهم للشعبين الإيراني والعراقي على المشاركة الواسعة في التشييع الشعبي للقائد الشهيد، معتبرين أن الحشود المليونية أوصلت رسالتها إلى الظالمين.

وأكد البيان أن التشييع الشعبي الذي امتد على مدى عدة أيام في طهران وقم والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة ومشهد، "ألقى الرعب في قلوب قتلة الشعب الإيراني"، مضيفًا أن ما صدر عن الولايات المتحدة وكيان الاحتلال من مواقف وتصريحات يعكس، بحسب البيان، حالة من الارتباك والقلق إزاء هذا الحضور الجماهيري.

وأشار النواب إلى أن النهج الذي انطلق مع الثورة الإسلامية واستمر بقيادة القائد الشهيد، يستند إلى مبادئ مقاومة الظلم ونصرة المستضعفين، معتبرين أن المشاركة الشعبية الواسعة أكدت استمرار هذا المسار.

كما وجّه البيان الشكر إلى الجهات المنظمة للمراسم، والقوات العسكرية والأمنية والخدمية، مثمنًا دعم الحكومة العراقية، وجهود العلماء والمرجعيات الدينية، وهيئة الحشد الشعبي، والمواكب الشعبية في إيران والعراق، لدورها في إنجاح مراسم التشييع الشعبي للقائد الشهيد الإمام السيد علي خامنئي (قدس سره).

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

وزارة الأمن: نشكر الأمة الإسلامية على المشاركة في تشييع القائد الشهيد

وزارة الأمن: نشكر الأمة الإسلامية على المشاركة في تشييع القائد الشهيد

كيف تحول تشييع القائد الشهيد خامنئي إلى مشهد ذي أبعاد سياسية؟

كيف تحول تشييع القائد الشهيد خامنئي إلى مشهد ذي أبعاد سياسية؟

0% ...

آخرالاخبار

الحرب الروسية الأوكرانية تعصف بأسواق القمح العالمية!

"تسنيم" عن المصدر: حضور قطر في المباحثات يأتي في إطار دورها كوسيط ولتبادل وجهات النظر بين إيران وبقية دول المنطقة

"تسنيم"عن مصدر مطلع: وفق البند الخامس من المذكرة يقع على عاتق إيران تحديد الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز ويتم ذلك عبر الحوار مع عُمان

"تسنيم" عن المصدر المطلع: القرارات بشأن الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز تُتخذ وفق البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد

"تسنيم" عن مصدر مطلع: أي قرار يتعلق بإدارة مضيق هرمز سيتم اتخاذه من قبل الدولتين الساحليتين إيران وعُمان

"تسنيم" عن مصدر مطلع: لا صحة لمزاعم موقع "أكسيوس" ونؤكد أن مضيق هرمز يقع فقط ضمن نطاق المياه الداخلية والإقليمية لإيران وعُمان

مصادر لبنانية: الاحتلال الصهيوني نفذ تفجيراً ضخماً في حداثا بقضاء بنت جبيل بالتزامن مع إحراق منازل في حولا بقضاء مرجعيون جنوب البلاد

الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 مصابين في اعتداء لمستوطنين على شبان في منطقة جبل العرمة ببلدة بيتا جنوبي نابلس

بنغلادش: مصرع 44 شخصًا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في جنوب شرق البلاد ومحاصرة أكثر من مليون شخص بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة

مصادر لبنانية: شهيد و4 إصابات على الأقل في حصيلة غير نهائية لغارات الاحتلال على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوب البلاد

الأكثر مشاهدة

تجري حاليًا مراسم الوداع التي تقوم بها عائلة القائد الشهيد الكريمة مع جثمانه الطاهر

الرئيس الايراني مسعود بزشكيان يعرب عن تقديره للحضور الجماهيري الحاشد الذي بلغ ملايين الأشخاص في مراسم وداع وتشييع قائد الثورة الإسلامية الشهيد

برلماني ايراني علي أصغر نخعي راد: الشعب الإيراني وجه رسالة في التشييع المليوني بأنه يريد الانتقام لقائده

وكالة الانباء العمانية: وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي يناقش خلال اتصالٍ هاتفيٍّ مع نظيره الايراني عباس عراقجي المُستجدات الإقليميّة الراهنة

بزشكيان يُعرب عن تقديره للحضور التاريخي والمواكبة العالمية في مراسم تشييع القائد الشهيد

نخعي راد : إذا حدثت الحرب فستشهد اندحاراً تاريخياً للأعداء

مسؤول أميركي يدعي: ​واشنطن لا ​تزال ملتزمة ​بإيجاد ​حل مع إيران ‌و⁠المحادثات الفنية ​مستمرة

شهيدُ الأمة يُوارى الثرى بجوار جدّه الإمام علي بن موسى الرضا (ع)

"جيش" الاحتلال ينسف مباني سكنية شرقي مدينة غزة

أكثر من 40 مليون مشارك في تشييع الشهيد الامام الخامنئي

مصادر فلسطينية: 6 إصابات بينها 3 بالرصاص الحي إثر اقتحام قوات العدو محيط قرية المغير شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية