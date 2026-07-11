الشورى الإيراني: التشييع المليوني للقائد الشهيد وجه رسالة حاسمة إلى الظالمين

وأصدر نواب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني بيانًا أعربوا فيه عن شكرهم للشعبين الإيراني والعراقي على المشاركة الواسعة في التشييع الشعبي للقائد الشهيد، معتبرين أن الحشود المليونية أوصلت رسالتها إلى الظالمين.

وأكد البيان أن التشييع الشعبي الذي امتد على مدى عدة أيام في طهران وقم والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة ومشهد، "ألقى الرعب في قلوب قتلة الشعب الإيراني"، مضيفًا أن ما صدر عن الولايات المتحدة وكيان الاحتلال من مواقف وتصريحات يعكس، بحسب البيان، حالة من الارتباك والقلق إزاء هذا الحضور الجماهيري.

وأشار النواب إلى أن النهج الذي انطلق مع الثورة الإسلامية واستمر بقيادة القائد الشهيد، يستند إلى مبادئ مقاومة الظلم ونصرة المستضعفين، معتبرين أن المشاركة الشعبية الواسعة أكدت استمرار هذا المسار.

كما وجّه البيان الشكر إلى الجهات المنظمة للمراسم، والقوات العسكرية والأمنية والخدمية، مثمنًا دعم الحكومة العراقية، وجهود العلماء والمرجعيات الدينية، وهيئة الحشد الشعبي، والمواكب الشعبية في إيران والعراق، لدورها في إنجاح مراسم التشييع الشعبي للقائد الشهيد الإمام السيد علي خامنئي (قدس سره).