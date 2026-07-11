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"تسنيم" عن المصدر: حضور قطر في المباحثات يأتي في إطار دورها كوسيط ولتبادل وجهات النظر بين إيران وبقية دول المنطقة
"تسنيم"عن مصدر مطلع: وفق البند الخامس من المذكرة يقع على عاتق إيران تحديد الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز ويتم ذلك عبر الحوار مع عُمان
"تسنيم" عن المصدر المطلع: القرارات بشأن الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز تُتخذ وفق البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد
"تسنيم" عن مصدر مطلع: أي قرار يتعلق بإدارة مضيق هرمز سيتم اتخاذه من قبل الدولتين الساحليتين إيران وعُمان
"تسنيم" عن مصدر مطلع: لا صحة لمزاعم موقع "أكسيوس" ونؤكد أن مضيق هرمز يقع فقط ضمن نطاق المياه الداخلية والإقليمية لإيران وعُمان
مصادر لبنانية: الاحتلال الصهيوني نفذ تفجيراً ضخماً في حداثا بقضاء بنت جبيل بالتزامن مع إحراق منازل في حولا بقضاء مرجعيون جنوب البلاد
الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 مصابين في اعتداء لمستوطنين على شبان في منطقة جبل العرمة ببلدة بيتا جنوبي نابلس
بنغلادش: مصرع 44 شخصًا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في جنوب شرق البلاد ومحاصرة أكثر من مليون شخص بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة
مصادر لبنانية: شهيد و4 إصابات على الأقل في حصيلة غير نهائية لغارات الاحتلال على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوب البلاد
عزيزي: سندعم كل مشروع أو قانون يعزز القدرات الدفاعية ويرفع مستوى الردع في البلاد
مراسم إحياء ذكرى الإمام المجاهد الشهيد ستقام يوم غد من 9 إلى 11 صباحاً في مصلى طهران
اللواء حاتمي: نهج قائد الثورة الشهيد مستمر وسيصنع مستقبلاً مشرقاً لإيران
اللواء حاتمي: الحضور المليوني في مراسم وداع وتشييع القائد الشهيد وعائلته جسّد التلاحم بين الشعب ومبادئ الثورة
القائد العام للجيش الإيراني اللواء امير حاتمي: سنواصل بثبات واقتدار نهج قائد الثورة الشهيد
جائزة "الإمام الشهيد العالمية للشعر" تكشف: قائد الثورة الشهيد قام بنظم أكثر من ألفي قصيدة حول إيران