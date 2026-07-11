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تفاصيل لقاء عراقجي والبوسعيدي في مسقط

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦
٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش
تفاصيل لقاء عراقجي والبوسعيدي في مسقط
بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العُماني بدر البوسعيدي، خلال لقاء عقد في العاصمة العُمانية مسقط، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية، ولا سيما ملف مضيق هرمز وآليات ضمان سلامة الملاحة فيه.

وأعرب عراقجي، الذي وصل إلى مسقط على رأس وفد سياسي ـ قانوني، عن تقديره لسلطنة عُمان على رسالة التعزية التي بعثت بها، ولمشاركة رئيس مجلس الشورى العُماني في مراسم تأبين قائد الثورة الإسلامية الشهيد، مؤكداً حرص طهران على تعزيز العلاقات مع مسقط في مختلف المجالات.

من جانبه، شدد البوسعيدي على موقف بلاده الداعي إلى اعتماد الدبلوماسية لمنع تصعيد التوتر في المنطقة، معرباً عن أمله في أن يسهم التنفيذ الكامل لمذكرة تفاهم إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة في تحسين الأوضاع الأمنية الإقليمية.

كما ناقش الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة، مع التركيز على مضيق هرمز، وتبادلا وجهات النظر بشأن الآليات المناسبة لضمان العبور الآمن للسفن عبر المضيق، وفقاً للمادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام آباد.

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