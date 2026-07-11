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بالفيديو..

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦
٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش
أفاد حسين عز الدين مراسل قناة العالم في بيروت، بأن الإ حتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد عدوانه وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، عبر تنفيذ سلسلة من الغارات العنيفة شنّها الطيران الحربي على ما يُعرف بحي المشاع في بلدة المنصوري، مستهدفًا أكثر من منزل، بذريعة أنها بنى تحتية تابعة للمقاومة. وأسفرت الغارات عن إصابة عدد من المواطنين بجروح وُصفت بالطفيفة.

وأشار مراسلنا إلى أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت أيضًا المنطقة الفاصلة بين بلدتي المنصوري ومجدل زون، فيما شنّ الطيران الحربي غارة على منطقة النبطية الفوقا، بالتزامن مع استهداف طائرات مسيّرة بلدة كفردنين في قضاء النبطية.

و لفت مراسلنا إلى تزامن هذه الاعتداءات مع تحليق مكثف ومتواصل للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء الجنوب اللبناني، إضافة إلى استمرار عمليات التدمير والحرق والتفجير الممنهج للمنازل. وشهدت بلدة حولا في قضاء مرجعيون، اليوم، عملية تفجير مماثلة، إلى جانب بلدات أخرى تعرضت لتفجيرات مشابهة خلال اليومين الماضيين.

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