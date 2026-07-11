كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

وأشار مراسلنا إلى أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت أيضًا المنطقة الفاصلة بين بلدتي المنصوري ومجدل زون، فيما شنّ الطيران الحربي غارة على منطقة النبطية الفوقا، بالتزامن مع استهداف طائرات مسيّرة بلدة كفردنين في قضاء النبطية.

و لفت مراسلنا إلى تزامن هذه الاعتداءات مع تحليق مكثف ومتواصل للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء الجنوب اللبناني، إضافة إلى استمرار عمليات التدمير والحرق والتفجير الممنهج للمنازل. وشهدت بلدة حولا في قضاء مرجعيون، اليوم، عملية تفجير مماثلة، إلى جانب بلدات أخرى تعرضت لتفجيرات مشابهة خلال اليومين الماضيين.



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