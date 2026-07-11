استطلاع: 60% من الأمريكيين يرون أن ترامب يستغل منصبه

وبيّن الاستطلاع أن 35 بالمئة من الأمريكيين يوافقون على أداء ترامب في منصبه، مقابل 61 بالمئة يعارضونه، ما يضع صافي نسبة التأييد عند سالب 25 نقطة، وهو مستوى يقترب من أدنى معدل سجله خلال ولايتيه الرئاسيتين، ويتراجع أيضاً عن مستوى الرئيس السابق جو بايدن في الفترة نفسها من ولايته.



ورغم احتفاظ ترامب بدعم قوي داخل الحزب الجمهوري، فإن الاستطلاع أظهر تراجعاً ملحوظاً في تأييده بين الناخبين المستقلين، إذ أعرب 71 بالمئة منهم عن رفضهم لأدائه، مقابل 21 بالمئة فقط أيدوه، وهو أدنى مستوى دعم يحظى به ترامب بين هذه الفئة.



وأوضح الاستطلاع أن المستقلين الميالين إلى الحزب الديمقراطي يكادون يجمعون على رفض أداء ترامب، فيما لا يزال يحظى بتأييد غالبية المستقلين الميالين للجمهوريين، مع وجود أقلية معارضة داخل هذه الفئة أيضاً.

وأشار إلى أن 51 بالمئة من الأمريكيين يبدون معارضة شديدة لأداء ترامب، وهي من أعلى نسب الرفض التي سجلها خلال فترتي رئاسته، مقابل 20 بالمئة فقط أعربوا عن تأييد له.



كما أظهرت النتائج أن غالبية الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب لعدد من الملفات الرئيسية، إذ سجل صافي التأييد لأدائه في الملف الاقتصادي سالب 31 نقطة، بينما بلغ سالب 40 نقطة في ملف التضخم.