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مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية نسف جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
مصادر لبنانية: "جيش" الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيراً في بلدة الخيام جنوبي البلاد
خبير عسكري : تصريحات ترامب ضد إيران أصبحت "هراء"ولا أحد يستمع إليها
وكالة أنباء عمان: عمان وإيران اتفقتا على مواصلة المباحثات الفنية والسياسية للتوصل لتوافقات وفق القانون الدولي
وكالة الأنباء العمانية: عمان وإيران تعقدان بمسقط مباحثات حول الملاحة في مضيق هرمز لضمان سلامتها وحريتها
الشيخ خالد الملا: الرسالة التي يجب أن تصل إلى الإدارتين الاميركية والصهيونية أن هذه الملايين لن تسكت حتى تأخذ ثأرها
الشيخ خالد الملا : الشهيد السيد علي خامنئي كان يتصدى لأكبر قوتين في العالم
رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا : التشييع المليوني في إيران والعراق للسيد علي خامنئي استفتاء لدعم المقاومة
مكتب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى خامنئي يهدي كوفية وخاتماً يعودان لقائد الثورة الشهيد إلى الفتى الذي ألقى قميصه على جثمانه الطاهر في طريق كربلاء
النائب الديموقراطي الأميركي رو خانا: احْتُجِزتُ برفقة أميركيين على يد مستوطنين مسلّحين أثناء زيارة إلى الضفة الغربية و"الجيش" الإسرائيلي متواطئ في الحادثة
مراسم إحياء ذكرى الإمام المجاهد الشهيد ستقام يوم غد من 9 إلى 11 صباحاً في مصلى طهران
اللواء حاتمي: نهج قائد الثورة الشهيد مستمر وسيصنع مستقبلاً مشرقاً لإيران
اللواء حاتمي: الحضور المليوني في مراسم وداع وتشييع القائد الشهيد وعائلته جسّد التلاحم بين الشعب ومبادئ الثورة
القائد العام للجيش الإيراني اللواء امير حاتمي: سنواصل بثبات واقتدار نهج قائد الثورة الشهيد
جائزة "الإمام الشهيد العالمية للشعر" تكشف: قائد الثورة الشهيد قام بنظم أكثر من ألفي قصيدة حول إيران