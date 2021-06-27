الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١
٠٧:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع الروسية: نراقب تحركات المدمرة الأمريكية بالبحر الأسود

الدفاع الروسية: نراقب تحركات المدمرة الأمريكية بالبحر الأسود
السبت ٢٦ يونيو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تراقب تحركات المدمرة الأمريكية المزودة بالصواريخ "USS Ross" التي دخلت اليوم السبت إلى مياه البحر الأسود للمشاركة في مناورات كبيرة متعددة الدول.

العالم - اوروبا

وقال المركز الوطني لإدارة الدفاع عن الاتحاد الروسي التابع للوزارة، في بيان: "بدأت قوات ووسائل أسطول البحر الأسود مراقبة تحركات المدمرة المزودة بالصواريخ الموجهة Ross للقوات البحرية العسكرية للولايات المتحدة، والتي دخلت يوم 26 يونيو إلى مياه البحر الأسود".

وذكرت القوات البحرية للولايات المتحدة، السبت، أن المدمرة "USS Ross" دخلت إلى مياه البحر الأسود للمشاركة في التدريبات العسكرية متعددة الدول "Sea Breeze – 2021".

وستجري مناورات "Sea Breeze – 2021" خلال الفترة بين 28 يونيو و10 يوليو في البحر الأسود بمشاركة قوات من 32 دولة تشمل 32 سفينة و40 طائرة ونحو 5 آلاف عسكري.

وتأتي المناورات بعد حادث إطلاق القوات الروسية أعيرة تحذيرية يوم الأربعاء على مسار المدمرة البريطانية "Defender" بعد خرقها الحدود الإقليمية لروسيا في البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم.

روابط ذات صلة

البحرية الروسية تستعد للتدريب قرب حاملة طائرات بريطانية

مدمرة أمريكية تتجه إلى البحر الأسود

روسيا تحذر بريطانيا بقصف سفينتها الحربية في المرة المقبلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لابيد: لدينا تحفظات جدية على مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا

أفغانستان توافق مبدئيا على اجتماع ثلاثي مع إيران وباكستان حول عملية السلام

بانوراما .. انتهاء مراقبة المنشآت النووية الإيرانية وقمة بغداد

شاهد .. الإعلام الحربي اليمني يكشف تفاصيل عملية الشهيد طومر البطولية

بلينكن للابيد: اتفاقات التطبيع ليست بديلا عن المفاوضات مع الفلسطينيين

فوائد غير متوقعة لفاكهة الكرز خاصة في مكافحة السكري!