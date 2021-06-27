أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية العراق والأردن ومصر

العالم - العراق

وفي مستهل المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن في بغداد بعد إنتهاء أعمال القمة الثلاثية أشار وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين أن انعقاد القمة الثلاثية ببغداد تعكس التعاون المستمر بين الدول الثلاث.

وشدد على أن: الجميع يبحث عن التعاون واستثمار الفرص بمختلف المجالات.

وأضاف أن الاجتماع الثلاثي بحث ملفات مختلفة، وتم التطرق إلى العمل المشترك في مجال صناعة الأدوية وإنشاء المدن الصناعية.

وأكد وزير الخارجية العراقي أنه: تمت مناقشة استمرار التعاون والعمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

من جانبه قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن: قمة اليوم ناقشت تعزيز العلاقة لتعزيز التكامل من أجل تحقيق الافضل للشعوب.

وأضاف: نقف إلى جانب العراق في مواجهة كل التحديات وفي مكافحة الإرهاب لأنه خطر على العالم بأسره.. يجب تحييد العراق عن أي خلافات إقليمية.. الإرهاب ليس خطرا على العراق فقط بل علينا جميعا.

وشدد على أن التعاون بين الأردن والعراق ومصر سيسهم بشكل كبير في تحقيق الأفضل لمنطقة.

وأكد وزير الخارجية الأردني أن السلام الشامل لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.

وفيما وصف أمن مصر المائي جزء من الأمن العربي، قال: نقف مع مصر والسودان في موقفهما من ملف سد النهضة.

وصرح بأن القمة: جاءت للتأكيد أننا نقف معا في مواجهة التحديات المشتركة.

بدوره أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على "التطرق لوحدة المصير التي تجتمع عليها شعوبنا"، لافتا إلى أن بلاده تتطلع إلى إستضافة القمة الرابعة بين الدول الثلاث في القاهرة.

وبين سامح شكري أن: القمة ناقشت سبل تعزيز القدرات الاقتصادية للعراق لمواجهة التحديات.

وقال وزير الخارجية المصري: سنستمر على مستوى وزراء الخارجية في التنسيق والعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف القمة.