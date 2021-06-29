الثلاثاء ٢٩ يونيو ٢٠٢١
٠١:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مرتزقة العدوان السعودي تحتجز سفينة نفطية جديدة

مرتزقة العدوان السعودي تحتجز سفينة نفطية جديدة
الإثنين ٢٨ يونيو ٢٠٢١ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم شركة النفط اليمنية "عصام المتوكل"، أن تحالف العدوان السعودي - الإماراتي أقدم على احتجاز سفينة نفطية جديدة وبذلك يرتفع عدد السفن المحتجزة الى 4 سفن نفطية.

العالم - اليمن

وأوضح المتوكل أن السفينة المحتجزة تسمى (راجيانا – RAGGIANA) وتحمل كمية 8,867 طن من مادة ‎الغاز، مشيرا إلى أن تحالف العدوان منع وصول السفينة إلى ميناء ‎الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن قوى العدوان تحتجز 3 سفن نفطية منها سفينة محملة بمادة المازوت ، و سفينتين نفطيتين بحمولة إجمالية تبلغ (59,966) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من ستة أشهر “206”يوما من القرصنة البحرية.

وأكدت شركة النفط أن تحالف العدوان يحتجز السفن النفطية على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش مما يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح ، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها ، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني .

روابط ذات صلة

العدوان السعودي يحتجز سفينة جديدة محملة ‎بالمازوت

النفط اليمنية تحدد غرامات احتجاز سفن الوقود من قبل تحالف العدوان

الصحة اليمنية: احتجاز السفن تسبب في إنهاك القطاع الصحي في اليمن

العدوان يربط الملف الإنساني بالعسكري ويواصل احتجاز سفن المشتقات النفطية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التحالف الدولي يؤكد تعرض قوات أمريكية في سوريا لقصف صاروخي

السعودية: الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية

بايدن: إيران لن تحصل أبدا على السلاح النووي خلال فترة حكمي!

الحكومة الإثيوبية تعلن قبولها وقف إطلاق النار في إقليم تيغراي

التلفزيون السوري: استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في دير الزور بالصواريخ

إقفال جميع المصارف في لبنان يوم الثلاثاء.. والسبب؟!