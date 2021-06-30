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قطع عدد من الطرقات في بعض المناطق اللبنانية

قطع عدد من الطرقات في بعض المناطق اللبنانية
الأربعاء ٣٠ يونيو ٢٠٢١ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

شهدت  بعض الطرقات في لبنان صباح اليوم الاربعاء  إقفالاً عند عدد من النقاط لبعض الوقت لكن أعيد فتحها في أوقات لاحقة.

العالم_لبنان

وفي طرابلس شمال لبنان، عمد محتجون عل قطع الطريق في كورنيش الميناء البحري وقاموا بوضع سياراتهم في وسط الطريق مقابل محطة Apec بسبب عدم توفر مادة البنزين والمازوت، ثمّ أفيد لاحقاً عن إعادة فتح الطريق.

كذلك، عمد محتجّون على قطع أوتوستراد البداوي شمال لبنان ، وتوجّه الجيش على الفور إلى المكان وتمكّن من إعادة فتحها.

كما تمّ قطع أوتوستراد طرابلس – بيروت عند نقطة البالما، لكنّ الجيش تمكّن من اعادة فتحه بالاتجاهين.

وأفيد بأنّ جميع الطرقات ضمن نطاق محافظة الشمال سالكة بشكل طبيعي.

كما أفادت غرفة التحكم المروري بأنّ أوتوستراد بيروت - الجنوب سالك بالاتجاهين، كما أنّ جميع الطرقات ضمن سرية زحلة وبعلبك سالكة.

و منذ أكثر من اسبوعين يعاني لبنان من قطع الطرقات و احراق الدواليب مكن قبل المحتجون على التردي الاوضاع المعيشية و عدم توفر المحروقات.

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