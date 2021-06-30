الأربعاء ٣٠ يونيو ٢٠٢١
١٠:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان سيحصل على 900 مليون دولار من صندوق النقد الدولي

لبنان سيحصل على 900 مليون دولار من صندوق النقد الدولي
الأربعاء ٣٠ يونيو ٢٠٢١ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري موافقة مرجحة على حصول لبنان على 900 مليون دولار من صندوق النقد في 23 أيلول المقبل.

العالم_لبنان

كما تلا الرئيس بري تعهداً من رئيس الحكومة حسان دياب بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية وفق صلاحيات حكومة تصريف الأعمال.

وانتخب مجلس النواب اليوم في جلسة عامة القاضي ميشال طرزي عضوا في المجلس الدستوري بديلا من القاضي الراحل انطوان بريدي بعد جولتي اقتراع، جاءت النتيجة كالآتي:
52 صوتا للقاضي ميشال طرزي، 37 صوتا للقاضي البرت سرحال وثلاثة اوراق بيض.
وأعلن الرئيس بري فوز طرزي بالاكثرية النسبية، وقال ردا على النائب اسامة سعد عن المرشحين للمجلس الدستوري: لقد أعلن يوم الاثنين ان هناك جلسة انتخابية، هل المطلوب تعطيل المجلس الدستوري؟ المجلس الدستوري ينقصه 3 أعضاء، عضوان ينتخبهما مجلس الوزراء وعضو مجلس النواب مكان القاضي الراحل انطوان بريدي، والمجلس الدستوري الان بلا نصاب، واذا انتخبنا هذا العضو نعيد احياء مؤسسة من مؤسسات الدولة ويكفينا الخراب القائم في البلد.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض صرف الليرة في لبنان

غموض يكتنف الاصلاح الذي يطالب به بلينكن في لبنان

وزير الصحة اللبناني: المتحورات الجديدة تستدعي منا اليقظة والاستعداد للمواجهة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس مجلس الامن القومي الصهيوني يستقيل من منصبه

ترامب: بايدن دمر كل شيء

وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد

ترامب يحتل المرتبة الرابعة من بين أسوأ الرؤساء الأمريكيين

الاتفاق النووي إيران حققت انتصارا كبيرا بمواجهة الإرهاب الاقتصادي الاميركي + فيديو

السيد عمار الحكيم يترحم على شهداء العدوان الاميركي