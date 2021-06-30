لبنان سيحصل على 900 مليون دولار من صندوق النقد الدولي

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كما تلا الرئيس بري تعهداً من رئيس الحكومة حسان دياب بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية وفق صلاحيات حكومة تصريف الأعمال.

وانتخب مجلس النواب اليوم في جلسة عامة القاضي ميشال طرزي عضوا في المجلس الدستوري بديلا من القاضي الراحل انطوان بريدي بعد جولتي اقتراع، جاءت النتيجة كالآتي:

52 صوتا للقاضي ميشال طرزي، 37 صوتا للقاضي البرت سرحال وثلاثة اوراق بيض.

وأعلن الرئيس بري فوز طرزي بالاكثرية النسبية، وقال ردا على النائب اسامة سعد عن المرشحين للمجلس الدستوري: لقد أعلن يوم الاثنين ان هناك جلسة انتخابية، هل المطلوب تعطيل المجلس الدستوري؟ المجلس الدستوري ينقصه 3 أعضاء، عضوان ينتخبهما مجلس الوزراء وعضو مجلس النواب مكان القاضي الراحل انطوان بريدي، والمجلس الدستوري الان بلا نصاب، واذا انتخبنا هذا العضو نعيد احياء مؤسسة من مؤسسات الدولة ويكفينا الخراب القائم في البلد.