بعد خسائر فادحة..أرامكو تشهد تغييرات كبيرة بالإدارة العليا

العالم-السعودية

وفي هذا السياق نقلت وكالة “بلومبيرغ“، عن مصادر مطلعة قولها إن خالد الدباغ يعتزم التنحي عن منصب المدير المالي لأرامكو، أكبر منتج للنفط في العالم.

كما لفت التقرير إلى أن زياد المرشد سيحل محل الدباغ الذي ساعد في قيادة أرامكو خلال الطرح العام الأولي في 2019، مضيفا أن الشرطة قد تعلن عن التغيير الإداري هذا الأسبوع.

إلى ذلك قالت بلومبيرغ إن الدباغ (59 عاما) سينضم إلى مجلس إدارة الشركة، وسيحتفظ برئاسة وحدة أرامكو؛ الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وامتنعت أرامكو عن التعقيب، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن أي تغييرات إدارية عليا “في الوقت المناسب”.

كما لم تستجب (سابك) على الفور لطلبات التعليق.

ووفقًا لمصادر بلومبيرغ فإن المرشد، نائب رئيس أرامكو للتطوير والتكامل في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق حاليًا، سيشغل منصب المدير المالي بالإنابة.

وكان الطرح العام الأولى لأرامكو الدولي جزءًا رئيسيًا من خطط المملكة لفتح الاقتصاد أمام المستثمرين الأجانب.

وكان الدباغ، نائب رئيس الشركة للشؤون المالية والاستراتيجية والتطوير منذ عام 2018، في طليعة الحملة الترويجية للإدراج في بورصة الرياض.

وكان الطرح العام الأولي البالغ 29 مليار دولار هو الأكبر على الإطلاق.

على الرغم من أن الشركة فشلت في الوصول إلى 2 تريليون دولار وهي القيمة التقديرية التي كان يأمل لها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

أما المرشد، فقد انضم لأول مرة إلى أرامكو عام 1991 وأشرف سابقًا على عمليات الاستحواذ للشركة، ومقرها في الظهران في شرق المملكة.

وكانت آخر مرة قامت فيها أرامكو بإعادة تشكيل إدارتها العليا في أغسطس، عندما أنشأت وحدة تطوير الشركات، بقيادة نائب الرئيس عبد العزيز القديمي.

ومنذ ذلك الحين جمعت الشركة 12.4 مليار دولار من بيع حصة في وحدة خطوط أنابيب النفط التابعة لها.

وقال أشخاص مطلعون على الوضع لبلومبيرغ إنها تخطط لبيع جزء من أعمال خطوط أنابيب الغاز الخاصة بها بعد ذلك.