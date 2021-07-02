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لافروف: موقف إيران نزيه إزاء الملف النووي

الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ان موقف إيران نزيه بما يتعلق بالبرنامج النووي، وان عودة واشنطن للاتفاق النووي، يجب ان تكون باستئناف تمسكها بجميع التزاماتها بموجب الصفقة وقرار مجلس الأمن.

العالم - خاص بالعالم

لافروف وفي مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني قال:"يجب أن تقضي عودة واشنطن للاتفاق النووي باستئناف تمسكها بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق وقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة".

واكد ان موقف إيران نزيه إزاء الملف النووي، لكن الغرب يحاول فرض التزامات جديدة على طهران.

وتابع لافروف: ان تقييمات الأطراف في المفاوضات النووية تظهر إحراز تقدم ملموس، لكن لم يتم تنسيق كافة الشؤون بعد.

وفي جانب آخر من تصريحاته، قال لافروف : ان روسيا ستعرض قريبا نسخة محدثة من مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج الفارسي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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