لافروف: موقف إيران نزيه إزاء الملف النووي

العالم - خاص بالعالم

لافروف وفي مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني قال:"يجب أن تقضي عودة واشنطن للاتفاق النووي باستئناف تمسكها بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق وقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة".

واكد ان موقف إيران نزيه إزاء الملف النووي، لكن الغرب يحاول فرض التزامات جديدة على طهران.

وتابع لافروف: ان تقييمات الأطراف في المفاوضات النووية تظهر إحراز تقدم ملموس، لكن لم يتم تنسيق كافة الشؤون بعد.

وفي جانب آخر من تصريحاته، قال لافروف : ان روسيا ستعرض قريبا نسخة محدثة من مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج الفارسي.

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